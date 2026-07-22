Córdoba: qué cambia para taxis y remises con la nueva ordenanza que impulsa el Concejo

La Comisión de Servicios Públicos del Concejo Deliberante de Córdoba aprobó por mayoría el despacho de un proyecto que actualiza la ordenanza que regula el servicio público de taxis y remises en la ciudad.

La iniciativa, que podría ser aprobada en la próxima sesión ordinaria, tiene como objetivo reducir costos para los trabajadores del sector, eliminar requisitos considerados burocráticos, digitalizar los trámites y mejorar la competitividad de la actividad.

La reforma acompaña la reciente regulación del transporte de pasajeros mediante aplicaciones y fue trabajada con el Departamento Ejecutivo y las entidades representativas de taxistas y remiseros.

Los principales cambios que propone la ordenanza

Si el proyecto es aprobado, estas serán las principales modificaciones:

* La adhesión a una agencia dejará de ser obligatoria y pasará a ser optativa.

* Los vehículos adquiridos mediante leasing ya no estarán sujetos al límite de dos años de antigüedad para incorporarse al servicio.

* La antigüedad máxima de los vehículos aumentará de 6 a 10 años.

* Se eliminarán los aranceles por transferencia de licencias, reduciendo el costo de ese trámite.

* La edad máxima para conducir se extenderá de 70 a 76 años.

* Cada licencia solo deberá contar con un conductor, en lugar de la exigencia actual de más de uno.

* ITV, licencias y trámites digitales

El proyecto también modifica otros aspectos vinculados a la operación diaria del servicio:

* La Inspección Técnica Vehicular (ITV) pasará a realizarse cada seis meses, en lugar de cada cuatro.

* Se elimina el pago mensual a las agencias por conceptos de seguridad y monitoreo.

Todos los trámites para ingresar al sistema y presentar documentación se realizarán de manera digital a través de la aplicación Mi Docta.

Cómo se asignarán las nuevas licencias

Otro cambio importante está relacionado con la entrega de licencias vacantes.

Actualmente, la normativa contempla un sistema de sorteos. Con la nueva ordenanza, ese mecanismo desaparecerá y las licencias se adjudicarán automáticamente según el orden de inscripción en el registro de postulantes.

Se acabó la regularización de apps de transporte en Córdoba: los choferes que no se inscribieron quedaron fuera de la ley

La modificación responde a la baja cantidad de licencias activas. Según datos oficiales, actualmente circulan alrededor de 2.300 taxis y 500 remises, muy por debajo del cupo máximo permitido por la ciudad, que habilita cerca de 9.000 vehículos entre ambas modalidades.

El sector respaldó la iniciativa

Desde la Asociación de Permisionarios de Taxis valoraron el consenso alcanzado durante la elaboración del proyecto.

El referente de la entidad, Jorge Montes, afirmó que gran parte de los planteos realizados por el sector fueron incorporados a la iniciativa y destacó que las modificaciones permitirán reducir costos que hoy afectan la rentabilidad de la actividad.

De ser aprobado por el pleno del Concejo Deliberante, el nuevo marco regulatorio comenzará a regir con el objetivo de modernizar el servicio y facilitar tanto el ingreso de nuevos prestadores como la continuidad de quienes ya trabajan en el sistema.