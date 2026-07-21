Santilli recibió a Manuel Calvo y abrió un nuevo vínculo con Córdoba

En una señal política hacia la provincia de Córdoba, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, recibió este martes en Casa Rosada al recientemente designado ministro jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, para avanzar en una agenda de temas compartidos entre ambas administraciones.

La reunión, que se extendió por más de una hora, se realizó a solas y tuvo lugar inmediatamente después del encuentro de la mesa política del Gobierno nacional, del que Santilli participó como ministro coordinador.

El encuentro se produjo apenas cuatro días después de que el gobernador Martín Llaryora confirmara el "ascenso" de Calvo en el gabinete provincial, un dato que le otorga un fuerte contenido político al primer contacto institucional con la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete nacional.

No es la primera vez que "El Colo" se encuentra con el exministro, pero en las anteriores oportunidades fue siempre acompañando al mandatario cordobés.

Deuda, Caja de Jubilaciones y la Ruta 19

Según explicó Calvo al finalizar la reunión, uno de los principales ejes fue el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Nación con Córdoba.

"Hemos tenido una muy buena reunión en la que tratamos temas de agenda bilateral, como el cumplimiento que viene haciendo Nación respecto de la deuda que mantenía con la Provincia en materia de Consenso Fiscal y del programa referido a la Caja de Jubilaciones, acordado en audiencia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señaló.

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Otro de los planteos realizados por el funcionario cordobés estuvo vinculado a la autopista de la Ruta Nacional 19, cuya ejecución está siendo finalizada por el Gobierno provincial.

En ese sentido, Calvo confirmó que solicitó el traspaso definitivo de la traza nacional a la Provincia, argumentando que "somos los cordobeses los que estamos terminando de construir esa autopista".

Un mensaje político hacia la Casa Rosada

Más allá de los temas de gestión, el encuentro dejó una definición política sobre el vínculo entre Córdoba y el Gobierno de Javier Milei.

Calvo sostuvo que observa "una nueva etapa" en la relación entre la Nación y las provincias desde la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, al considerar que existe una mayor disposición al diálogo institucional.

"Reconocemos que las dos figuras más importantes en nuestra provincia, en materia política, son el gobernador Martín Llaryora y el presidente Milei. Por lo tanto, me parece importante tener un diálogo maduro, institucional, que permita construir acuerdos para conseguir acciones y gestiones para Córdoba", afirmó.

La reunión también puede leerse como el primer gesto formal entre la nueva conducción política de la Casa Rosada y el Gobierno cordobés, en un contexto en el que ambas administraciones buscan sostener canales de negociación sobre recursos, infraestructura y financiamiento, mientras se redefine el vínculo entre la Nación y las provincias.