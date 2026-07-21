Claudio Barrelier denunció haber recibido amenazas en la cárcel de Cruz del Eje

Claudio Barrelier, imputado y detenido por el femicidio de la adolescente Agostina Vega denunció hostigamientos y amenazas. Durante la feria judicial su madre se comunicó con el defensor público de turno, Gonzalo Perelló. Le dijo que su hijo le había solicitado poner en conocimiento a las autoridades que, al ser alojado en el penal de Cruz del Eje, le habrían hecho llegar amenazas y temía por su seguridad.

El defensor presentó un escrito solicitando las medidas necesarias para asegurar el resguardo de Barralier.

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El frío de la cárcel

Días después, hubo otra queja. La madre del detenido expuso que su hijo le había informado que padecía frío por las noches, que no tenía frazadas.

Al reanudarse la actividad en tribunales, su defensor Jorge Cassini, tramitó una entrevista por videoconferencia para tomar contacto con él y conocer las condiciones de alojamiento.

Fuentes consultadas al Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) aclararon a Perfil CÓRDOBA que Barrelier siempre estuvo aislado, sin contacto con otros internos y monitoreado en forma permanente. Se dispuso esa modalidad para garantizar su seguridad.

Lo que sucede es que al moverse hacia diferentes sectores de la cárcel puede ser observado a distancia por otros presos. En la mayoría de casos mediáticos y de gran difusión, no es extraño que los imputados por esos hechos reciban gritos o insultos. No obstante, al no tener contacto con nadie más que los guardiacárceles, las autoridades penitenciarias señalaron que no corre ningún riesgo.

Las fuentes del SPC informaron, además, que todos los internos tienen dos frazadas a disposición en sus celdas.

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Cuál es su situación procesal

El 1 de julio pasado, el fiscal de instrucción Raúl Garzón dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier imputado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por violencia de género en perjuicio de Agostina Vega.

La hipótesis de la Fiscalía es que actuó solo en el momento de quitarle la vida y descartar su cuerpo en un descampado para lograr impunidad, pero también participaron otras personas del encubrimiento y desviando la investigación. Permanecen detenidos con prisión preventiva su amigo e inquilino, Osvaldo Fassetta, y una de sus parejas, Soledad Andreani.

La última persona en ser apresada es Marianela Palmero -también imputada por encubrimiento agravado-, quien espera que el fiscal Garzón resuelva su situación procesal.