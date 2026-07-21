El bloque de senadores de La Libertad Avanza anunció que donará el incremento en sus dietas luego de que se confirmara una nueva actualización salarial que elevará los ingresos de los integrantes de la Cámara alta a unos 12 millones de pesos brutos mensuales a partir de agosto.

La suba se desprende del acuerdo paritario alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos, una negociación que impacta de manera automática en las remuneraciones de los senadores. La información volvió a poner el foco sobre el nivel de las dietas que perciben los representantes de la Cámara alta.

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Tras conocerse el nuevo monto, el bloque oficialista, que conduce Patricia Bullrich, difundió un comunicado para informar que sus integrantes no percibirán el aumento y que destinarán ese dinero a instituciones de bien público.

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“Como ya lo han realizado con anterioridad, optarán por donar el aumento de sus sueldos, a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales o las ya establecidas previamente por el mismo Senado”, expresó la bancada.

Con esta decisión, La Libertad Avanza aseguró que mantendrá el criterio que ya había adoptado en otras oportunidades frente a incrementos en las dietas de sus legisladores. Según indicaron, el monto correspondiente a la actualización salarial será destinado a organizaciones benéficas, instituciones públicas provinciales o a entidades que ya habían sido definidas previamente por el Senado para ese fin.

El anuncio se produjo horas después de que trascendiera el impacto de la última recomposición salarial para el personal legislativo, cuyos efectos también alcanzan a las dietas de los senadores. El oficialismo buscó diferenciar la postura de sus representantes respecto del incremento que comenzará a regir desde el próximo mes.

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Suba salarial en el Congreso: cómo se calcula

La suba salarial surge de un convenio de recomposición del 6,7% acumulativo rubricado en conjunto por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a la par de los sindicatos legislativos. El incremento se liquidará de forma escalonada en tres tramos: un 2,4% retroactivo a junio, un 2,2% correspondiente a julio y un 1,9% adicional aplicable en agosto.

Debido al mecanismo de actualización conocido como "ley de enganche" —ratificado por la propia Cámara Alta en abril de 2024—, los haberes de los senadores se modifican de manera directa junto con las paritarias de los empleados del Congreso.

Con este ajuste, el ingreso bruto de cada senador escalará hasta los $11,9 millones, cifra sobre la que se realizan posteriormente las deducciones de ley por Impuesto a las Ganancias, aportes previsionales y obra social. Este año, las dietas en el Senado arrastran un alza del 19%, superando la inflación del primer semestre que midió el INDEC (16,8%).

CS/LT