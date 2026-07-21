Encuesta: Jorge Macri se ubicó quinto en el ranking de intendentes de América Latina

La consultora CB Global Data publicó su ranking de alcaldes capitalinos de América Latina correspondiente a julio de 2026, un relevamiento que evaluó la imagen de los jefes comunales de las principales ciudades de la región.

La encuesta volvió a colocar a la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, en el primer lugar, mientras que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quedó ubicado en el quinto puesto, consolidándose entre los dirigentes municipales con mejor valoración ciudadana del continente.

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La líder del ranking, Carolina Mejía, obtuvo una imagen positiva del 57,2% pertenece al Partido Revolucionario Moderno (PRM), la fuerza oficialista de centro derecha de República Dominicana. Hija del expresidente Hipólito Mejía, fue reelecta como alcaldesa de Santo Domingo en 2024 con una amplia ventaja y desde entonces se consolidó como una de las dirigentes con mayor proyección dentro del oficialismo dominicano.

El segundo en la lista es el alcalde de San Salvador, Mario Durán, con 51,8%, dirigente de Nuevas Ideas, el partido creado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Además de ubicarse entre los alcaldes con mayor aprobación, fue el funcionario que más creció respecto del mes anterior, al incrementar su imagen positiva en 2,5 puntos porcentuales, el mayor avance registrado en toda la región.

El intendente de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, llega al tercer puesto con 50,7% de imagen positiva. Se trata de un dirigente independiente que llegó al cargo tras las elecciones municipales de 2024 y que logró posicionarse entre los pocos alcaldes de la región que superan el 50% de aprobación ciudadana.

El cuarto lugar fue para la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, con 49,3%, quien asumió la jefatura de Gobierno de la capital mexicana luego de las elecciones de 2024 y es una de las principales aliadas políticas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Jorge Macri completó el grupo de los cinco mejores posicionados con 46,1% de aprobación. El resultado representa una mejora respecto de la medición de junio, cuando había alcanzado 44,3% de imagen positiva. El dirigente del PRO, que gobierna la Ciudad de Buenos Aires desde diciembre de 2023, continúa siendo una de las principales figuras del espacio fundado por Mauricio Macri, en un distrito que sigue siendo su principal bastión electoral pese al crecimiento de La Libertad Avanza en la política nacional.

Los peores en el ranking

En la parte final del ranking apareció el alcalde de La Paz, César Dockweiler, que obtuvo apenas 20,9% de imagen positiva y quedó en el último lugar de la medición. El dirigente boliviano, identificado con el Movimiento al Socialismo (MAS), asumió la conducción de la capital tras las elecciones subnacionales y fue el alcalde con menor nivel de aprobación entre las 18 ciudades evaluadas.

Un escalón por encima se ubicó el intendente de Asunción, Luis Bello, con 21,2% de imagen positiva. El dirigente paraguayo quedó penúltimo, reflejando uno de los niveles de respaldo ciudadano más bajos de la región.

El tercer peor registro fue para la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, quien alcanzó 22,7% de aprobación. Exministra del gobierno venezolano y dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), es una de las funcionarias más cercanas al presidente Nicolás Maduro y está al frente de la capital desde 2021.

Además de integrar el grupo de alcaldes con peor imagen de América Latina, Meléndez fue la dirigente que registró la mayor caída respecto de la medición anterior. Su imagen positiva retrocedió 2,6 puntos porcentuales en comparación con junio, la baja más pronunciada entre los 18 alcaldes incluidos en el estudio.

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El estudio fue realizado entre el 13 y el 17 de julio de 2026 mediante encuestas online (CAWI) en las capitales de 18 países latinoamericanos. La investigación incluyó entre 855 y 1.314 casos por ciudad, con un 95% de nivel de confianza y un margen de error promedio de entre ±2,7% y +/-3,4%.

RG/fl