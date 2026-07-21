6 de cada 10 argentinos temen que sus ingresos no cubran el costo de vida

La economía continúa siendo el principal condicionante del humor social de los argentinos. Así lo refleja el último estudio nacional elaborado por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein, que muestra una sociedad donde predomina el pesimismo económico, aunque con algunos indicadores políticos que comenzaron a estabilizarse luego de los meses más críticos para el Gobierno.

El relevamiento revela que el 66% de los encuestados considera que la situación económica del país está peor que hace un año, mientras que apenas el 33% cree que mejoró. Si bien la percepción negativa dejó de profundizarse y se estabilizó respecto del mes anterior, continúa siendo ampliamente mayoritaria.

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Las expectativas hacia adelante tampoco muestran un cambio significativo. Solo cuatro de cada diez argentinos creen que dentro de un año la economía estará mejor, mientras que un 57% espera un escenario más desfavorable, un dato que representa una leve caída del optimismo respecto de la medición previa.

El bolsillo sigue siendo el principal problema

La encuesta confirma que el deterioro económico no solo se percibe a nivel macroeconómico sino también en la experiencia cotidiana de los hogares.

El 67% asegura que su situación económica personal es peor que la del año pasado, mientras que apenas una minoría manifiesta haber mejorado. La percepción cambia significativamente según la afinidad política: entre quienes votaron a La Libertad Avanza, el 57% considera que su economía personal evolucionó favorablemente, mientras que entre los votantes de Fuerza Patria el pesimismo alcanza al 95%. En el electorado de Provincias Unidas, tres de cada cuatro sostienen que están peor que en 2025.

La gestión de Milei muestra una recuperación moderada

En el plano político, el estudio registra una leve mejora en la evaluación del Gobierno nacional luego del deterioro que había provocado la crisis política de abril, atravesada por denuncias y sospechas de corrupción dentro del gabinete.

Actualmente, el 58% evalúa negativamente la gestión de Javier Milei, dos puntos menos que el mes anterior, mientras que el 40% expresa una valoración positiva, consolidando una recuperación gradual después de haber alcanzado su piso hace dos meses.

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La aprobación continúa siendo muy elevada entre los votantes libertarios: el 85% respalda la gestión, cinco puntos por encima del mes anterior. En contraste, el rechazo llega al 99% entre los votantes de Fuerza Patria, mientras que el 72% de quienes apoyaron a Provincias Unidas también tiene una visión negativa del Gobierno.

La mayor preocupación: llegar a fin de mes

El trabajo también identifica cuáles son hoy las principales preocupaciones de la población. Por primera vez en varios meses, el temor más mencionado no fue la inflación sino que los ingresos familiares no alcancen para mantener el nivel de vida, preocupación señalada por el 62% de los consultados.

En segundo lugar, con 59%, aparecen tres preocupaciones prácticamente empatadas:

el costo de los servicios públicos;

la incertidumbre sobre la situación económica del país;

la inseguridad.

Más atrás figuran los costos de salud, la caída de la industria y el empleo, la imposibilidad de ahorrar y la inflación, que dejó de ocupar el primer lugar entre las preocupaciones ciudadanas.

Dos agendas muy distintas según el voto

El estudio también evidencia la fuerte polarización existente entre los distintos electorados. Entre quienes apoyan a La Libertad Avanza, la principal preocupación es la inseguridad (76%), seguida por la impunidad de hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo (66%). Ningún otro tema supera el 50% de las menciones.

En cambio, entre los votantes de Fuerza Patria predominan claramente las cuestiones económicas: el 87% teme que los ingresos no alcancen para sostener el nivel de vida, el 85% menciona el costo de los servicios públicos y el 83% la incertidumbre económica.

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Francos lidera la imagen política

En materia de dirigentes, el relevamiento ubica al exjefe de Gabinete Guillermo Francos como el único dirigente nacional que logra un balance neto de imagen equilibrado, sin saldo negativo.

Detrás aparecen Patricia Bullrich, con 43% de imagen positiva, y el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, con 41%. El presidente Javier Milei ocupa el octavo lugar del ranking con 36% de imagen positiva, detrás de dirigentes como Myriam Bregman (39%), Axel Kicillof (38%) y Mauricio Macri (37%).

Más allá de la leve recuperación que registra la imagen del Gobierno, la encuesta deja en evidencia que la mejora política todavía no se traduce en una mejora percibida por la población.

La mayoría de los argentinos continúa sintiendo un deterioro de su economía personal, mantiene expectativas negativas sobre el futuro y concentra sus preocupaciones en el poder adquisitivo de los ingresos. En ese contexto, el desafío para la administración nacional pasa por convertir la estabilización macroeconómica en una recuperación que también sea percibida en la economía cotidiana de los hogares.