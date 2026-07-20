La Cámara de Comercio de Córdoba rechazó un nuevo feriado y pidió “tomar el ejemplo de la Selección y trabajar”

La posibilidad de establecer un nuevo feriado nacional tras la final del Mundial 2026 abrió el debate sobre el impacto que tendría en la actividad económica y comercial del país. Mientras distintos sectores analizaron la medida, desde la Cámara de Comercio de Córdoba advirtieron que la prioridad debe estar puesta en sostener el movimiento productivo.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Fernando Faraco, representante de la Cámara de Comercio de Córdoba, señaló que no observa “voluntad” para avanzar con una nueva jornada no laborable y sostuvo que el país necesita “traccionar más que nunca” al comercio.

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“No creo que se dé este asunto. Argentina necesita hoy trabajar más que nunca y sobre todo el comercio”, afirmó Faraco. El dirigente remarcó que julio fue un mes complejo para el comercio cordobés debido a la cantidad de feriados. “Esta semana en la ciudad de Córdoba ha tenido dos días laborables nada más, entonces creo que es el momento para empezar a trabajar”, expresó.

En ese sentido, Faraco tomó como referencia el esfuerzo realizado por los jugadores de la Selección Argentina y consideró que eso debe trasladarse al ámbito laboral. “Creo que es el momento para empezar a trabajar y tomar de ejemplo la selección justamente como el esfuerzo más que han hecho y trabajar. Trabajar que es lo que corresponde para levantar un país”, sostuvo.

Expectativa por vacaciones

Respecto al movimiento comercial de las próximas semanas, el representante de la Cámara de Comercio indicó que todavía existe una oportunidad vinculada al turismo y al cierre del receso invernal en distintas provincias. “Ahora empieza lo más fuerte. Estas dos semanas son importantes hasta agosto, cuando terminan las vacaciones en todo el país”, explicó.

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Además, destacó que la entidad continúa trabajando en nuevas capacitaciones para comerciantes, con eje en herramientas como inteligencia artificial, y anticipó actividades previstas para octubre con motivo del Día de la Madre.

Faraco también se refirió al impacto del Día del Amigo en el sector gastronómico y aseguró que la fecha representa una oportunidad para una actividad que viene atravesando dificultades. “La gastronomía va a tener hoy un buen movimiento. Seguramente trabajará bien”, señaló, y agregó que las reuniones entre amigos pueden convertirse en una forma de acompañar al sector. “El que no organiza nada, que lo organice. Que se reúnan y ayuden también a la gastronomía que está golpeada”, concluyó.