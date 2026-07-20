Córdoba recibió un crédito de US$75 millones para ampliar el sistema de agua potable

La ciudad de Córdoba contará con un financiamiento de 75 millones de dólares para ejecutar un plan de modernización y ampliación del sistema de agua potable. Los recursos serán administrados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento y estarán destinados a una serie de obras de infraestructura consideradas estratégicas para el servicio.

El proyecto contempla una inversión total equivalente a unos 120.000 millones de pesos, ya que la Provincia también aportará fondos propios para completar el financiamiento.

Qué obras se realizarán

La primera etapa del programa incluye la ampliación de la Planta Potabilizadora Los Molinos, una de las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad.

Además, se ejecutarán trabajos para renovar infraestructura operativa y eléctrica, ampliar el sistema de monitoreo y control, y avanzar con la refuncionalización del acueducto norte.

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Las obras serán desarrolladas en el marco de la concesión del servicio de agua potable que opera el Grupo Roggio.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el plan permitirá mejorar el abastecimiento de agua para alrededor de 1,5 millones de personas y responder al crecimiento de la demanda previsto para las próximas dos décadas.

El financiamiento cuenta con el respaldo del Estado nacional y con la garantía de la Provincia sobre recursos coparticipables, requisito necesario para avanzar con el crédito internacional.