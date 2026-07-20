"Parece que nos toman el pelo": fuertes críticas tras el aumento del boleto en Córdoba

Desde la primera hora de este sábado comenzó a regir la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba. El boleto pasó a costar $2.150, lo que representa un incremento del 25% respecto de los $1.720 que regían desde noviembre de 2025.

Según informó la Municipalidad, la actualización llega luego de nueve meses sin modificaciones y responde al aumento de los principales costos del sistema. En ese período, el precio del combustible subió un 30%, los costos salariales aumentaron un 12,8% y el municipio debió afrontar con recursos propios el esquema de contingencia implementado tras la salida de la empresa FAM, además de absorber la caída de la recaudación generada por esa situación.

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Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la última actualización del boleto se había calculado sobre una estructura de costos de octubre de 2025, cuando la tarifa técnica alcanzaba los $1.955. Posteriormente, en marzo de 2026, ese valor volvió a actualizarse hasta los $2.030, aunque el boleto se mantuvo en $1.720 gracias al aporte económico de la Municipalidad.

Además, indicaron que desde la eliminación del Fondo Compensador para el Interior el municipio destinó más de $250.000 millones para sostener el sistema de transporte urbano, lo que representa alrededor de US$160 millones al tipo de cambio vigente. Actualmente, la ausencia de ese subsidio nacional implica un esfuerzo cercano a $7.000 millones mensuales.

Críticas por la forma del anuncio

El concejal Sergio Piguillem cuestionó tanto la forma en que se implementó el aumento como la falta de debate sobre el funcionamiento del sistema. "Me da mucha bronca cómo toman a los vecinos. Nos enteramos de un aumento del 25% el viernes a última hora y el sábado a primera hora quien tomó el colectivo ya pagó más caro. Encima se anunció un día antes de la final del Mundial. Parece que nos toman el pelo, pensaran que así iba a pasar desapercibido", sostuvo.

En diálogo con Cadena 3, Piguillem también cuestionó que el aumento se haya dispuesto mediante un decreto y sin tratamiento en el Concejo Deliberante. "Estamos en emergencia del transporte desde 2020. Nada pasa por el Concejo Deliberante; todo se resuelve por decreto del intendente y del secretario del área. Se discute el aumento del boleto, pero no el servicio ni el sistema de transporte", afirmó.

El concejal sostuvo que persisten problemas en las frecuencias, en el estado de las unidades y en la infraestructura destinada a los pasajeros, especialmente en los barrios. "Las frecuencias siguen siendo malas, salvo algunas excepciones. Hay colectivos que continúan quedándose durante el recorrido y todavía no tenemos paradas seguras en muchos barrios, donde la gente queda expuesta a la inseguridad", expresó.

Además, recordó que el proyecto para establecer un nuevo marco regulatorio del transporte permanece sin tratamiento desde hace más de un año. "Hace un año y medio que está cajoneado en la comisión de Transporte y Servicios Públicos. Hay una decisión política de no discutir el sistema y limitarse a aumentar el boleto cada algunos meses", sostuvo.

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Por último, consideró que el esquema vigente quedó desactualizado y reclamó avanzar hacia una reforma integral. "Estamos funcionando con prórrogas de contratos de una licitación que tiene casi 13 años. La ciudad cambió y este sistema ya no les sirve a las empresas, al Estado ni a los usuarios. Córdoba necesita salir del esquema monomodal, aprobar un nuevo marco regulatorio y avanzar hacia una nueva licitación internacional", concluyó.