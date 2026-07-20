El PRO usa una posible candidatura presidencial de Mauricio Macri el año que viene para negociar con La Libertad Avanza

Mauricio Macri visitará varias provincias bajo el lema “El próximo paso” para evaluar, de manera más precisa, la opción de presentarse como candidato presidencial en 2027.

Según fuentes del PRO que hablaron con Clarín, el exmandatario tomará la decisión definitiva durante el primer trimestre del año que viene, y, mientras tanto, participará de encuentros partidarios en distintas ciudades de Argentina.

Mauricio Macri

Las apariciones públicas de Macri durante este primer semestre de 2026 han permitido definir que los votantes lo ven como un candidato con atractivo, que puede alcanzar entre 15 y 18 puntos en una elección si logra reconstruir, a nivel federal, lo que fue Juntos por el Cambio en su momento. Esa alta imagen positiva le permitiría al PRO negociar acuerdos con el Gobierno en un mayor nivel de igualdad.

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Tras la final del Mundial de Fútbol, Macri volvería a nuestro país para reasumir sus tareas en el PRO. Según el medio antes citado, personas cercanas al exmandatario aseguran que vio de forma muy positiva que Diego Santilli, referente de su partido, se convirtiera en el nuevo jefe de Gabinete de Javier Milei.

Ahora, el PRO considera que, al no contar con un candidato valioso en la Ciudad de Buenos Aires, La Libertad Avanza (LLA) aceptaría formar una alianza con Jorge Macri postulándose para la reelección.

Según Clarín, la estrategia es simple: "amenazar" a LLA con una candidatura presidencial de Mauricio Macri para forzar a Milei a aceptar este acuerdo en la ciudad.

El acuerdo se podría dar de tres maneras, explica el medio antes citado: la opción uno es que Jorge Macri sea el candidato y la compañera de formula podría ser Pilar Ramírez; la opción dos es recurrir a una PASO para definir el tema; y la tercera opción es competir, armando una primaria de la que participen figuras como Horacio Rodríguez Larreta.

Jorge Macri

Las declaraciones del vocero presidencial sobre la cercanía entre Macri y Milei

Luego de la designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, el vocero presidencial, Adrián Ravier, definió al PRO y La Libertad Avanza como “aliados” legislativos.

El vocero presidencial Adrián Ravier

“Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía y por eso estamos logrando un cambio muy significativo en las instituciones de nuestro país”, precisó el funcionario el pasado 30 de junio, en su primera conferencia de prensa, y agregó: “El PRO ha sido un aliado para nosotros en las reformas estructurales”.

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En ese contexto, sumó: “Nosotros no tenemos mayoría hoy en Diputados y en el Senado para aprobar leyes por nosotros mismos. Por eso es importante ese tipo de alianzas; nos permiten aprobar reformas estructurales”.

Y cerró diciendo: “Estamos alineados. Es clave que trabajemos en conjunto para lograr reformas que durante décadas estuvieron totalmente ausentes, porque sin reformas en las instituciones, sin reformas estructurales, la Argentina no va a cambiar”.

HM/DCQ