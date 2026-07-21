Encuesta en la provincia de Buenos Aires: el peronismo y La Libertad Avanza en un virtual empate para las elecciones

La disputa por la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país, aparece completamente abierta. Una encuesta realizada durante los primeros días de julio reveló que el peronismo mantiene una ventaja mínima sobre La Libertad Avanza en intención de voto para las próximas elecciones provinciales, aunque la diferencia se ubica dentro del margen de error y deja planteado un escenario de fuerte competitividad entre ambos espacios.

El relevamiento ubicó al peronismo con 26% de intención de voto, apenas un punto por encima de La Libertad Avanza, que alcanzó el 25%. Más atrás aparecen quienes aún no saben a quién votarán (20%), otras fuerzas (10%), el PRO (4%), el Frente de Izquierda (4%), la UCR (2%) y Provincias Unidas (1%).

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El dato adquiere relevancia política porque refleja que, pese a gobernar el distrito desde hace más de seis años, el peronismo no consigue despegarse de su principal competidor. Al mismo tiempo, muestra que La Libertad Avanza logró consolidarse como la principal fuerza opositora en la provincia y quedó en condiciones de disputar el principal bastión electoral del país. De hecho, existen especulaciones respecto de que tanto el espacio libertario como el PRO podrían competir por arrebatarle la provincia al oficialismo bonaerense.

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La encuesta también evidencia un alto nivel de volatilidad electoral. Uno de cada 5 bonaerenses aseguró que todavía no sabe a qué espacio votará, una proporción que podría resultar determinante en una elección que hoy aparece prácticamente empatada entre las dos principales fuerzas.

Otro de los datos que sorprende del estudio es la creciente distancia entre la identidad partidaria y la intención de voto. Consultados sobre el espacio político con el que más se identifican, el 40% respondió que no se siente representado por ninguno.

El peronismo reúne al 29%, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 21%. El PRO, la UCR, la izquierda y otros espacios aparecen muy por detrás. Este escenario refleja un electorado con bajos niveles de identificación partidaria y una disputa abierta por representar a ese amplio segmento independiente.

La medición también evaluó la imagen de los principales dirigentes nacionales y provinciales. Axel Kicillof aparece con un equilibrio exacto entre opiniones favorables y desfavorables, 47% tiene una imagen positiva y el mismo porcentaje una negativa. Javier Milei, en cambio, registra 43% de imagen positiva frente a 53% de negativa, mientras que Patricia Bullrich obtiene 42% de valoración positiva y 51% de negativa. Myriam Bregman completa el cuadro con 40% de imagen positiva y 45% de negativa.

Sin embargo, las percepciones cambian significativamente según la región de la provincia. En el conurbano bonaerense, Milei registra 40% de imagen positiva contra 58% de negativa, mientras que Kicillof alcanza 50% de aprobación frente a 45% de rechazo.

En el interior provincial ocurre el fenómeno inverso, el Presidente mejora hasta 49% de imagen positiva y 46% de negativa, mientras que el gobernador cae a 44% de aprobación y 50% de rechazo. El estudio concluye que la imagen negativa del mandatario nacional está impulsada principalmente por el conurbano, mientras que el gobernador encuentra allí su principal fortaleza electoral.

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Respecto de la gestión, los intendentes son quienes reciben la mejor evaluación de los bonaerenses. El 48% calificó positivamente la administración de su municipio, frente a un 45% de opiniones negativas. La gestión de Axel Kicillof obtuvo 43% de aprobación y 44% de rechazo, mientras que la administración de Javier Milei alcanzó 36% de imagen positiva y 57% de negativa.

El estudio también refleja un contexto social complejo que podría influir en la campaña electoral. El 52% de los consultados aseguró que su situación económica empeoró durante el último año y apenas el 20% afirmó haber mejorado.

En paralelo, el 37% de los hogares bonaerenses sufrió al menos un hecho de inseguridad en los últimos doce meses y más de la mitad de la población manifestó sentirse poco o nada segura en su propio barrio, dos temas que aparecen entre las principales preocupaciones del electorado de cara a los próximos comicios.

La encuesta fue realizada entre el 1 y el 4 de julio de 2026 sobre una muestra de 600 casos de personas mayores de 16 años que viven y votan en la provincia de Buenos Aires por Afiches, una consultora nueva en el escenario de estudios de opinión pública, que comenzó a publicar relevamientos durante este año. Los datos corresponden al estudio de la consultora y son publicados en el marco de la cobertura de encuestas de opinión.

RG