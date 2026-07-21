Encuesta digital: Inglaterra fue la verdadera "final" de la Scaloneta en las redes y concentró el 27,4% del interés

La participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 marcó un nuevo récord de interés digital. A través del análisis de Monitor Digital, la conversación en redes sociales y las búsquedas en internet alcanzaron el nivel más alto registrado en las últimas dos décadas, aunque con una particularidad: para el público digital argentino, la semifinal ante Inglaterra tuvo mayor impacto que la final frente a España.

A la vista está que el recorrido de la Scaloneta en la web mostró un crecimiento desde los últimos mundiales. Mientras que entre Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 el interés se mantuvo estable, con valores de 22, 21 y 22 puntos respectivamente, el cambio comenzó en Rusia 2018, cuando el índice subió a 45 puntos.

Dicha tendencia se profundizó en Qatar 2022, cuando llegó a 71 puntos, y alcanzó su máximo relativo en el Mundial 2026, con un índice de 100 puntos, según la escala de Google Trends, donde el valor representa el momento de mayor popularidad y no una cantidad absoluta de búsquedas.

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La atención digital de los argentinos creció con cada presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El interés acumulado durante el torneo se distribuyó de la siguiente manera: Argelia (2,7% del interés total), Austria (4,1%), Jordania (9,6%), Cabo Verde (11%), Egipto (16,4%), Suiza (20,5%) e Inglaterra (27,4%).

La semifinal frente al conjunto inglés fue el punto máximo de conversación digital y concentró más de una cuarta parte del interés generado por la Selección durante todo el campeonato. En las redes, términos como "Inglaterra", "semifinal" y "Malvinas" continuaron entre los más mencionados incluso después del partido, lo que extendió la relevancia del encuentro más allá del resultado deportivo.

Aunque el partido decisivo ante España definió al campeón del Mundial, tuvo una repercusión digital muy inferior.

De este modo, el encuentro final concentró apenas el 8,2% del interés, menos de un tercio del registrado durante la semifinal contra Inglaterra. Incluso quedó por debajo de otros partidos de la fase previa y los octavos de final.

Messi volvió a dominar las redes sociales

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista. A lo largo del Mundial 2026 acumuló 72.214.300 menciones, una cifra muy superior al resto de los integrantes del plantel y del universo de la Scaloneta.

Atrás quedaron: Scaloneta (4.294.300 menciones), Julián Álvarez (3.241.800), Lionel Scaloni (3.226.000), Enzo Fernández (2.638.400) y Lautaro Martínez (1.010.300).

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Messi concentró aproximadamente el 80% de las menciones entre los principales nombres analizados y volvió a funcionar como la principal puerta de entrada a la conversación internacional sobre la Selección.

Las redes mostraron una mezcla de apoyo y frustración

El crecimiento de la conversación digital también estuvo acompañado por un clima emocional más complejo.

Según el análisis del sentimiento en redes sociales durante julio, las expresiones negativas representaron el 54,1%, mientras que las positivas alcanzaron el 45,7%, con un saldo negativo aproximado de -8,4 puntos.

Algunas de las emociones positivas son la alegría (13,1%), el amor (10,2%), el agradecimiento (7,7%), la esperanza (4,9%) y la admiración (3,6%).

Del lado negativo, las principales expresiones fueron la tristeza (7,9%), el odio (7,5%), la venganza (7,1%), la preocupación (6,3%) y el enojo (5,4%).

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