Argentina implementará medidas para el desembarco masivo de autos eléctricos e híbridos

El mercado argentino de autos eléctricos e híbridos comienza a mostrar una nueva etapa con el desembarco de marcas internacionales, mayores opciones de financiamiento y una red de servicios que lentamente comienza a desarrollarse. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

Ariel Maciel analizó el escenario actual y aseguró que el consumidor ya empieza a evaluar distintas tecnologías al momento de comprar un vehículo. "La idea es blanquear esa situación de lo que viene sucediendo con muchos autos que ya están dentro de nuestro portfolio de venta, donde podemos seguir como cliente y empezar a mirar si queremos un auto a combustión, un auto híbrido o si nos animamos a los eléctricos", explicó.

Cuáles son las dudas de los compradores

Asimismo, señaló que el principal interrogante del comprador ya no pasa solamente por el precio, sino por el servicio posventa. "¿Qué pasa si se me rompe? ¿A dónde compro un repuesto?", planteó, al remarcar que "no cualquier mecánico está en condiciones de hacerlo".

Maciel destacó el avance de nuevas representaciones oficiales en el país. "Hace unos días una de las marcas más importantes, la automotriz más grande del mundo, que es Stellantis, que es la fusión de Peugeot y Fiat, presentó su sociedad con una empresa china para traer autos híbridos", indicó. Según explicó, la llegada de estas marcas garantiza una red de concesionarios y talleres para brindar respaldo técnico.

Se aproxima la llegada de Tesla a Argentina

También anticipó el desembarco formal de Tesla en la región: "Va a llegar a la Argentina dentro de poco, en poco tiempo, nada más en unas semanas, va a ser un evento importantísimo en Uruguay, presentando la comercialización de Tesla en el país vecino".

Además, el entrevistado remarcó que la compañía "ya ha nombrado a Joaquín Lizarralde como el country manager de Tesla en la Argentina, lo que indica justamente que Argentina y Uruguay, y lo que indica que el desembarco es formal y se va a dar en el transcurso de este año aquí en la Argentina".

Respecto de los precios, sostuvo que los nuevos modelos ya compiten con vehículos tradicionales. "Ese auto va a valer en el mercado alrededor de 30.000, 32.000 dólares", dijo sobre uno de los nuevos híbridos, mientras que agregó: "Un auto híbrido hoy está alrededor de unos 30, 35 mil dólares".