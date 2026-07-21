RIGI: Vista y Pampa Energía impulsan inversiones por más de US$10.000 millones en Vaca Muerta

El RIGI volvió a concentrar este martes dos anuncios relevantes para el desarrollo de Vaca Muerta. Mientras Vista Energy (VIST) presentó una solicitud para incorporar un proyecto de US$5.800 millones, el Gobierno oficializó la aprobación del plan de inversiones de Pampa Energía (PAM) por US$4.500 millones, una decisión que ya había sido anticipada.

Las iniciativas se encuentran en etapas distintas, pero reflejan el avance de las principales petroleras sobre el esquema de incentivos impulsado por el Gobierno para acelerar inversiones de gran escala en el sector energético. Las acciones de Vista subían 2,3% a las 13:23hs de este martes, a US$65,39, mientras que las de Pampa trepaban 3,6% hasta los US$87,04.

Vista va por Bandurria Norte

Como había adelantado el CEO de la compañía, Miguel Galuccio, Vista Energy solicitó formalmente adherir al RIGI con el desarrollo de Bandurria Norte, un proyecto que contempla una inversión de US$5.800 millones para convertir el bloque, que aún no produce, en uno de sus nuevos polos de crecimiento en Vaca Muerta.

La iniciativa prevé la perforación y terminación de 332 nuevos pozos para alcanzar una producción cercana a los 50.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d). El bloque, de 26.500 acres, es operado íntegramente por Vista y representa un paso estratégico para la compañía: sería el primer desarrollo fuera de su actual hub operativo.

Además de los pozos, el proyecto incluye una batería con capacidad para procesar alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, una estación compresora, oleoductos, gasoductos y otras obras de infraestructura necesarias para el tratamiento y transporte de la producción.

La presentación se produce en un momento de fuerte expansión para Vista. Tras la adquisición de los activos de Equinor, la compañía superó los 160.000 boe/d de producción, exporta más del 70% del petróleo que produce y acumula inversiones por alrededor de US$7.000 millones en la Argentina.

En su última presentación ante inversores, la empresa ratificó que continuará acelerando el desarrollo de Vaca Muerta como principal motor de crecimiento. "No hace falta decir que, con la estrategia que tenemos hoy, siempre estamos aprovechando al máximo nuestra creatividad para seguir consolidando nuestra posición en Vaca Muerta", expresó Galuccio.

Pampa obtiene la aprobación

En paralelo al pedido de Vista para entrar al RIGI, el ministerio de Economía formalizó la aprobación del proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía, mediante la Resolución 1025/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La iniciativa contempla inversiones por US$4.500 millones para desarrollar uno de sus principales activos de shale oil en Vaca Muerta. El proyecto comprende la perforación de nuevos pozos, junto con el desarrollo y operación de infraestructura para el tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte de petróleo, gas natural y agua, además de la exportación y comercialización de los hidrocarburos obtenidos.

Pampa estima que el desarrollo permitirá producir unos 305 millones de barriles de petróleo durante los próximos 30 años y generar exportaciones por alrededor de US$17.000 millones.

La aprobación ya había sido adelantada el 30 de junio por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostuvo que las condiciones creadas por el RIGI permitieron incrementar en un 50% el nivel de actividad previsto originalmente para el área.

Con la incorporación de Rincón de Aranda, el régimen acumula 20 proyectos aprobados por un total de US$46.000 millones en inversiones comprometidas, mientras otros 21 continúan bajo análisis.