El dólar blue cerró en alza este martes 21 de julio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en alza este martes 21 de julio, en una jornada en la que el Banco Central volvió a comprar divisas y logró incrementar el nivel de reservas internacionales.

La divisa paralela avanzó respecto de la jornada anterior y volvió a ubicarse por encima de los $1.540 para la venta. En tanto, el organismo monetario finalizó la rueda con saldo comprador y las reservas internacionales volvieron a crecer.

Dólar blue

El dólar blue cerró este martes con una suba. La divisa paralela finalizó la jornada a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se negoció a $1.511,70 para la venta.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró en $1.569.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se ubicó en torno a los $1.571,41.

Dólar Tarjeta

La cotización del dólar tarjeta se mantuvo en $1.950.

Dólar oficial

El dólar oficial minorista cerró a $1.500 para la venta según el promedio de los principales bancos, mientras que en el Banco Nación finalizó también en $1.500.

Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.477,50, de acuerdo con los datos de Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró USD 45 millones en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron USD 112 millones, al pasar de USD 48.807 millones a USD 48.919 millones.