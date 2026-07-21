Karina Milei fortalece su poder político y avanza en el armado del Gobierno con las provincias

Karina Milei continúa ampliando su peso político dentro del Gobierno de Javier Milei y se consolida como una de las principales interlocutoras del oficialismo con los gobernadores. La secretaria general de la Presidencia encabezará en los próximos días una cumbre con mandatarios del Norte argentino en Chaco, donde se analizarán medidas frente al impacto del fenómeno climático de El Niño, en una señal del protagonismo que viene adquiriendo en la gestión política.

La decisión fue tomada durante la última reunión de la mesa política del Gobierno y se suma a una serie de actividades que la hermana del Presidente viene desarrollando con gobernadores de distintos signos políticos. En la Casa Rosada consideran que su creciente presencia institucional responde al fortalecimiento de su influencia dentro del esquema de poder.

Karina Milei gana protagonismo en la relación con los gobernadores

Fuentes del oficialismo sostienen que Karina Milei se convirtió en el principal canal de diálogo político del Gobierno. Su intervención ya no se limita a la conducción partidaria de La Libertad Avanza, sino que también alcanza las negociaciones con mandatarios provinciales, dirigentes de la oposición dialoguista y áreas estratégicas de la administración nacional.

Este crecimiento político coincide con una mayor coordinación entre distintos sectores del Gobierno. La Presidencia de la Cámara de Diputados, el armado territorial del oficialismo, la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Justicia aparecen como espacios donde las decisiones vinculadas con las provincias mantienen una estrecha relación con la estrategia política impulsada desde el entorno de Karina Milei.

El Banco Nación también comenzó a desempeñar un rol relevante dentro de esa agenda. En los últimos días, autoridades de la entidad participaron de reuniones con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, donde se ratificó la continuidad de líneas de financiamiento y programas de crédito para la provincia. Paralelamente, el Gobierno oficializó la incorporación de Javier Lanari al directorio del banco, una designación impulsada por la conducción presidencial.

La estrategia del Gobierno para fortalecer el vínculo con las provincias

Más allá de la creciente exposición pública, dentro del oficialismo aseguran que la participación de Karina Milei en el vínculo con las provincias no representa un cambio de estrategia, sino una profundización de un trabajo que comenzó desde el inicio de la gestión. Como antecedente recuerdan las reuniones mantenidas con gobernadores como Gustavo Sáenz, Alfredo Cornejo y Rogelio Frigerio durante 2024.

La agenda de esta semana refuerza esa línea política. Además de conducir una nueva reunión de la mesa política, Karina Milei encabezará junto al jefe de Gabinete un acto para formalizar el traspaso de obras viales nacionales a la provincia de Santa Fe junto al gobernador Maximiliano Pullaro.

El fortalecimiento del vínculo con las provincias se produce en un contexto de negociaciones por obras públicas, transferencias de recursos y coordinación legislativa. En paralelo, la Jefatura de Gabinete mantiene reuniones con distintos mandatarios para avanzar en proyectos de infraestructura considerados prioritarios, mientras el Gobierno busca consolidar una relación política más fluida con las administraciones provinciales de cara a los próximos desafíos de gestión y al escenario electoral de 2027.