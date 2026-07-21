Vacaciones de invierno 2026: cómo evitar estafas al reservar alojamientos y proteger tus datos personales

Las vacaciones de invierno representan una de las temporadas de mayor movimiento turístico del año, pero también un período en el que aumentan las estafas vinculadas a alquileres temporarios. Ante este escenario, organismos públicos, secretarías de Turismo y entidades financieras difundieron una serie de recomendaciones para ayudar a los viajeros a evitar fraudes y proteger tanto su dinero como sus datos personales.

Uno de los mecanismos más frecuentes comienza con publicaciones en redes sociales como Facebook e Instagram, donde los delincuentes ofrecen cabañas, departamentos o complejos turísticos a precios muy por debajo del valor de mercado. El objetivo es captar rápidamente la atención de quienes buscan ofertas de último momento.

Cómo detectar una estafa al alquilar un alojamiento

Luego del primer contacto, los estafadores suelen trasladar la conversación a WhatsApp y presionan a los interesados para concretar una transferencia bancaria inmediata, bajo el argumento de que existen otros potenciales compradores o que la disponibilidad es limitada. Otra modalidad consiste en solicitar que el usuario cancele una reserva iniciada en plataformas seguras, como Booking o Airbnb, a cambio de un supuesto descuento por fuera del sistema, una práctica que elimina cualquier posibilidad de reclamo formal.

Frente a estas maniobras, las autoridades recomiendan verificar que el alojamiento figure en los registros oficiales de hospedajes habilitados de cada municipio o provincia y corroborar esa información a través de los sitios web de los organismos de turismo o mediante consultas telefónicas.

También aconsejan desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos, revisar la antigüedad y reputación de las cuentas que publican los avisos, analizar los comentarios de otros usuarios y realizar búsquedas inversas de imágenes para comprobar que las fotografías no hayan sido tomadas de otros establecimientos.

Otro aspecto clave es verificar que el titular de la cuenta bancaria, ya sea CBU o CVU, coincida con el propietario o la empresa que ofrece el alojamiento y, cuando sea posible, solicitar un teléfono fijo y una dirección física para validar la existencia del inmueble.

Qué hacer si ya pagaste y sospechás de una estafa

En caso de haber realizado un pago y sospechar que se trata de una estafa, los especialistas recomiendan actuar de inmediato. La primera medida consiste en comunicarse con el banco o la billetera virtual para informar la situación e intentar bloquear la transferencia.

Además, es fundamental conservar toda la evidencia disponible, como capturas de pantalla, comprobantes de pago y conversaciones, para realizar la denuncia ante la Justicia o las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia.

Las advertencias también alcanzan al uso del teléfono celular durante el viaje. Los expertos desaconsejan realizar operaciones bancarias conectados a redes Wi-Fi públicas de aeropuertos, terminales o espacios turísticos, ya que pueden facilitar el robo de información financiera.

En su lugar, recomiendan utilizar los datos móviles del dispositivo y mantener activadas herramientas de seguridad, como el bloqueo automático de pantalla y la autenticación biométrica mediante huella digital o reconocimiento facial, para reducir los riesgos en caso de pérdida o robo del equipo.