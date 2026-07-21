El Gobierno defendió la designación de Javier Lanari en el Banco Nación y negó que responda a criterios de militancia

El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la reciente designación de Javier Lanari como integrante del directorio del Banco Nación y aseguró que la decisión responde a criterios definidos por las autoridades de la entidad, al tiempo que rechazó que el Gobierno utilice cargos públicos para incorporar militantes políticos.

Durante una conferencia de prensa, Ravier explicó que tomó conocimiento de la designación el mismo día de su anuncio y aclaró que no participó del proceso de selección. En ese sentido, señaló que el Banco Nación cuenta con un directorio y autoridades encargadas de definir las incorporaciones, por lo que evitó pronunciarse sobre los motivos específicos que llevaron a elegir a Lanari.

Ravier defendió la designación de Javier Lanari en el Banco Nación

El portavoz sostuvo que las designaciones en organismos estatales forman parte del funcionamiento habitual de la administración pública y recordó que distintos gobiernos recurrieron históricamente a mecanismos similares para conformar sus equipos de conducción.

Consultado sobre la idoneidad del exsubsecretario de Comunicación y Prensa para ocupar el cargo, Ravier evitó realizar una evaluación personal y afirmó que confía en el criterio de quienes tomaron la decisión. Según explicó, no conoce en profundidad el perfil del funcionario como para emitir un juicio técnico, aunque consideró que, si fue designado, es porque las autoridades entendieron que reúne las condiciones necesarias para desempeñar esa función.

Además de responder sobre la incorporación de Lanari, el vocero aprovechó la consulta para defender la política de reducción del Estado impulsada por la administración de Javier Milei. En ese marco, rechazó que el Gobierno esté utilizando la estructura pública para incorporar dirigentes o militantes afines.

El Gobierno negó que utilice cargos públicos para sumar militantes

Ravier sostuvo que la gestión actual mantiene una política opuesta a la expansión del empleo estatal y recordó que, según datos oficiales difundidos recientemente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la administración nacional redujo en más de 70.000 personas la planta del sector público desde el inicio del mandato.

El funcionario aseguró que esa disminución representa un cambio respecto de administraciones anteriores y remarcó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un Estado con una estructura más reducida y eficiente, priorizando criterios de gestión por sobre las designaciones de carácter político.

La llegada de Javier Lanari al directorio del Banco Nación se produce en un contexto de reorganización de distintas áreas del Gobierno y de fortalecimiento de la conducción de organismos estratégicos. Mientras tanto, desde la Casa Rosada insisten en que las designaciones responden a decisiones administrativas orientadas al funcionamiento institucional y niegan que formen parte de una política de distribución de cargos entre dirigentes cercanos al oficialismo.