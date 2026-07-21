La fiscalía evalúa pedir una nueva indagatoria para Martín Insaurralde tras detectar inconsistencias patrimoniales

La causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero atraviesa una nueva etapa. La fiscalía federal comenzó a analizar el informe pericial sobre su patrimonio y evalúa solicitar una nueva indagatoria tras advertir diferencias entre los ingresos declarados, los gastos registrados y la documentación presentada por la defensa.

De acuerdo con el análisis preliminar, el informe exhibe inconsistencias patrimoniales, pagos en efectivo sin trazabilidad y consumos en el exterior que no contarían con respaldo documental suficiente. Entre las principales observaciones figuran desembolsos vinculados con hoteles, viajes y otros gastos realizados fuera del país que, según los investigadores, no fueron correctamente contabilizados.

La Justicia analiza los movimientos patrimoniales de Insaurralde

Uno de los puntos bajo revisión es la explicación brindada por la defensa respecto de un préstamo de US$250.000 atribuido a Jesica Cirio. Los abogados sostienen que ese dinero justifica parte de los gastos de Insaurralde al tratarse de bienes gananciales correspondientes al matrimonio. Sin embargo, la fiscalía considera que ese argumento no alcanza para explicar los pagos en efectivo detectados durante la investigación.

El informe contable incorporado al expediente reconstruyó la evolución patrimonial de Insaurralde, Cirio y Sofía Clerici entre 2010 y 2023. Según la pericia, el exfuncionario declaró ingresos por $87.171.401, mientras que los egresos relevados ascendieron a $99.975.141, lo que arroja un saldo patrimonial negativo superior a $19,6 millones al comparar ingresos, gastos y aplicaciones patrimoniales.

Los peritos de la defensa presentaron un informe complementario para sostener que ese déficit debe analizarse junto con el patrimonio de Cirio. Sin embargo, la pericia oficial evaluó por separado los movimientos económicos de cada uno de los involucrados.

Los gastos en viajes y las obras bajo la lupa de la fiscalía

La investigación también detalla importantes gastos en viajes. El informe señala que Insaurralde desembolsó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de más de $14,3 millones. En paralelo, Cirio registró gastos por US$136.068 en vuelos y otros $7,6 millones, a lo que se suman más de $35 millones en viajes del grupo familiar.

Otro de los capítulos analiza obras realizadas en la vivienda ubicada en el country Fincas de San Vicente, donde se registraron pagos millonarios a la empresa Texo Arq SRL y facturas por refacciones emitidas tanto a nombre de Insaurralde como de Cirio.

La pericia también revisó operaciones inmobiliarias vinculadas con la adquisición de terrenos y movimientos financieros relacionados con la empresa SASAXA, donde se detectaron aportes de capital, compras de bienes y otras operaciones patrimoniales bajo análisis.

La investigación por los videos con fajos de dólares

La causa tomó impulso tras la difusión del viaje de Insaurralde junto a Sofía Clerici a Marbella en 2023, pero en las últimas semanas incorporó una nueva línea investigativa centrada en videos donde aparecen fajos de dólares. La Justicia analiza ahora la autenticidad de ese material y las diferencias detectadas entre los inmuebles inspeccionados y los que aparecen en las imágenes, mientras la fiscalía define si las nuevas inconsistencias justifican avanzar con un nuevo llamado a indagatoria.