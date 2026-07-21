La mesa política de Milei retoma la actividad con tres proyectos clave para el Congreso

La mesa política del Gobierno se reúne este martes, como cada semana, en las oficinas que ocupa desde junio el jefe de Gabinete Diego Santilli. Tras la pausa que impuso el Mundial 2026, el oficialismo busca recuperar la iniciativa y reunir los votos necesarios para aprobar las reformas que marcó como prioritarias.

Según reveló una fuente asistente a los intercambios, el reducido círculo dedicará la cita a realizar un repaso de los proyectos de ley previstos para la segunda etapa del año. La cita se da en medio del receso invernal del Congreso, que retomará la actividad el jueves 6 de agosto.

Ley de Inocencia Fiscal, la reforma con mayor optimismo oficial

En agenda, la administración libertaria tiene programada la presentación en detalle de las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal en una conferencia de prensa que brindará el ministro de Economía, Luis Caputo, este miércoles en la cartera que lidera.

"No veo razón para que no aprueben una versión mejorada", sostuvo Caputo. Un legislador consultado por este medio coincidió y consideró que se trata del proyecto que mayor optimismo le genera al Poder Ejecutivo, junto con los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, que ingresará por la Cámara de Diputados tras el cambio de estrategia del oficialismo.

El pasado lunes, el mandatario recibió en la quinta de Olivos a Luis Caputo y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, para continuar en la redacción del proyecto que aspira a cambiar los objetivos del organismo. También participó el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Tensión interna por la Ley de Propiedad Privada

Otro de los proyectos que abrió tensión en las filas libertarias es el diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en defensa de la propiedad privada, cuyo tratamiento debió postergarse hasta después del período vacacional.

En Balcarce 50 apuntaron contra la senadora Patricia Bullrich, a quien acusaron de "negligencia", mientras que desde la Cámara Alta sostuvieron que la decisión debió tomarse porque no estaban los apoyos necesarios. Desde el entorno de la legisladora aseguran que a la cúpula de poder "les cuesta entender lo que es la construcción con la oposición".

No es el primer desencuentro registrado entre el Poder Ejecutivo y la exministra de Seguridad. Algo similar se había registrado semanas atrás, luego de la postergación, en otras dos oportunidades, del tratamiento del proyecto. "Los votos van a estar", prometió una fuente del Poder Ejecutivo que aspira a convencer a los sectores en duda de acá al 6 de agosto.

La eliminación de las PASO, la reforma de mayor peso político

Sin lugar a dudas, la reforma de mayor importancia para la administración libertaria es la política, en particular el articulado que apuesta a eliminar las elecciones primarias (PASO), en función de las necesidades fijadas para garantizar la reelección del Presidente. Actualmente el panorama de respaldos es complejo, lo que obligó al Gobierno a evaluar la posibilidad de suspenderlas.

Si bien el pasado martes no hubo mención del tema, en Balcarce 50, en particular Diego Santilli trabaja para alcanzar los votos necesarios para su sanción. En línea con la serie de reuniones que protagoniza, el pasado lunes recibió a Juan Pablo Valdés (Corrientes) en sus oficinas.

Karina Milei convocó a sus principales colaboradores

Con el esquema de reformas fijado, pero también ante un panorama que avizora complejo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a sus principales colaboradores para ordenar la actividad. Se dan cita desde las 13 los primos Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete y el vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt.

Tras la salida de Manuel Adorni, la instancia de debate político, que surgió por orden directa de Javier Milei, fue puesta en duda. Existen quienes la integran y consideran que, de los últimos intercambios, no salieron grandes definiciones.

El pasado martes, la mesa política definió la necesidad de viajar a Chaco para asistir a la cumbre con gobernadores del Norte, que manifiestan preocupación por las recientes crecidas por el fenómeno climático de El Niño.