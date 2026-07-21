Oro verde: "Argentina tiene todas las condiciones dadas para posicionarse como un referente a nivel internacional del pistacho"

El especialista en comercio internacional y agronegocios, Juan Ignacio Ponelli, dialogó con Canal E y evaluó que el pistacho atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento en Argentina.

Ponelli destacó que el primer dato a observar es el fuerte crecimiento de las plantaciones. "Lo primero que hay que mencionar es el lado positivo, que la superficie de plantación del pistacho viene creciendo fuertemente en estos últimos años", planteó.

Fuerte aumento de la superficie plantada de pistacho

En ese sentido, precisó que, "el último año ha aumentado aproximadamente un 20% y si tomamos los cinco anteriores, un 500% la superficie plantada".

Ponelli aseguró que el país reúne las condiciones para competir en el mercado internacional. "Argentina tiene todas las condiciones dadas para posicionarse como un referente a nivel internacional del pistacho", resaltó. Sin embargo, advirtió que todavía existe un largo camino por recorrer porque "tres países en el mundo concentran el 90% de la producción mundial, que son Estados Unidos, Irán y Turquía".

Qué necesita el sector para seguir avanzando

Para alcanzar ese objetivo, sostuvo que será indispensable aumentar la producción. "Necesitamos seguir creciendo en plantaciones básicamente, tener más superficie plantada", además de "hacer todos los trabajos necesarios de manera profesional para que también el producto final tenga no solamente los volúmenes, las cantidades, sino también las calidades que se requieren a niveles internacionales".

Aunque la producción local todavía no cubre toda la demanda argentina, el entrevistado remarcó que el país ya exporta pistachos a mercados relevantes. "Hoy sí también se puede destacar que Argentina es un exportador de pistachos", con destinos como "Brasil, Rusia, Unión Europea". No obstante, insistió en que "lo que necesitamos es mayor cantidad de inversión para que siga creciendo con esa tendencia".

Sobre el tipo de inversiones necesarias, explicó que el principal objetivo es ampliar la superficie cultivada. "Lo que necesitamos básicamente es seguir creciendo en superficie. El país tiene que seguir creciendo en superficie y trabajar de manera profesional para poder posicionarse en esos mercados", expresó.