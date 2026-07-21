Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años y marca un precedente en Europa

El Parlamento francés aprobó de forma definitiva la ley que prohíbe el acceso a las redes sociales para menores de 15 años, una iniciativa que posiciona a Francia como el primer país europeo en establecer una restricción general de este tipo. La normativa, que aún debe recibir el aval del Consejo Constitucional, comenzará a implementarse de manera escalonada a partir del próximo ciclo lectivo.

Tras la sanción parlamentaria, el presidente Emmanuel Macron celebró la decisión y destacó que se trata de uno de los compromisos asumidos durante su segundo mandato. El mandatario sostuvo que la medida busca fortalecer la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al uso de plataformas digitales y afirmó que, una vez superada la revisión constitucional, el Gobierno avanzará en su aplicación efectiva.

Francia prohíbe las redes sociales a menores de 15 años

La ley recibió un amplio respaldo legislativo. En el Senado fue aprobada por 243 votos a favor y dos en contra, mientras que la Asamblea Nacional la ratificó con 279 votos positivos frente a 81 negativos, poniendo fin a varios meses de debate parlamentario.

La normativa establece que los menores de 15 años no podrán crear ni utilizar cuentas en redes sociales, aunque contempla excepciones para determinados servicios digitales de carácter educativo o informativo. Quedan excluidas de la prohibición plataformas como Wikipedia, así como proyectos de software libre y herramientas de código abierto con fines educativos.

Uno de los principales desafíos será la implementación del control de edad. La ley no define un mecanismo específico de verificación, por lo que serán las propias plataformas (como Facebook, Instagram, TikTok o X) las responsables de desarrollar sistemas que permitan comprobar la edad de sus usuarios antes de habilitar el acceso.

Cómo funcionará la nueva restricción en las plataformas digitales

Además, el texto amplía la prohibición del uso de teléfonos celulares en los establecimientos educativos. La restricción, que hasta ahora alcanzaba a las escuelas primarias y secundarias, se extenderá también a los institutos, aunque cada institución podrá contemplar excepciones dentro de su reglamento interno.

El Gobierno francés prevé que la prohibición comience a regir el 1 de septiembre para las nuevas cuentas que se creen en las plataformas alcanzadas por la ley. En tanto, los perfiles ya existentes deberán adaptarse durante un período de transición de cuatro meses y quedarán sujetos a la nueva regulación a partir del 1 de enero de 2027.

La ministra delegada de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, aseguró que Francia se convierte en un país pionero al establecer una "mayoría digital" de 15 años y reveló que una coalición integrada por quince países europeos, entre ellos España, analiza avanzar con regulaciones similares. A nivel mundial, Australia había sido el primer país en aprobar una restricción de este tipo, aunque fijando el límite en los 16 años.