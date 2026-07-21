La inteligencia artificial acelera la transformación del empleo: cuáles son las profesiones con mayor riesgo en 2026

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa tecnológica para convertirse en un factor de cambio que ya impacta en el mercado laboral. Desde la atención al cliente hasta las tareas administrativas, cada vez más funciones son realizadas por sistemas automatizados capaces de procesar información, responder consultas y generar contenidos en cuestión de segundos.

Diversos estudios estiman que, entre 2023 y la actualidad, se perdieron alrededor de 425.000 puestos de trabajo vinculados directa o indirectamente al avance de la inteligencia artificial. Europa concentró cerca de 142.000 de esos empleos, mientras que Estados Unidos se posiciona como uno de los países donde el fenómeno resulta más visible. Sin embargo, los especialistas coinciden en que el mayor desafío no radica en las pérdidas registradas hasta ahora, sino en la velocidad con la que las empresas incorporan herramientas de IA en sus procesos.

Los trabajos que enfrentan mayor exposición a la inteligencia artificial

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores en el mundo desempeña tareas potencialmente expuestas a la inteligencia artificial generativa. No obstante, el organismo aclara que la mayoría de esos empleos no desaparecerá por completo, sino que experimentará una profunda transformación.

En ese escenario, la automatización asumirá actividades repetitivas y de bajo valor agregado, mientras que los trabajadores concentrarán sus funciones en la supervisión, el análisis, la creatividad, la estrategia y la interacción con clientes.

Entre las profesiones con mayor exposición al avance de la IA figuran los auxiliares administrativos, operadores de centros de llamadas, representantes de atención al cliente, empleados bancarios y postales, cajeros, traductores y trabajadores administrativos en general. Muchas de sus tareas ya pueden ser ejecutadas parcial o totalmente por plataformas capaces de procesar grandes volúmenes de información con rapidez y precisión.

Pese a las advertencias, economistas y referentes del sector tecnológico descartan un escenario exclusivamente negativo. Recuerdan que cada revolución tecnológica eliminó determinados puestos de trabajo, pero también generó nuevas industrias, profesiones y oportunidades laborales.

Jeff Bezos anticipó cómo la IA puede transformar el mercado laboral

En esa línea, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, sostuvo recientemente que la inteligencia artificial permitirá descubrir nuevos problemas por resolver, impulsando el desarrollo de productos, servicios y empleos que aún no existen.

Frente a este cambio de paradigma, los especialistas coinciden en que la capacitación permanente será el principal diferencial para adaptarse al nuevo mercado laboral. Competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la creatividad, la comunicación y el trabajo colaborativo aparecen como habilidades difíciles de reemplazar por la inteligencia artificial y serán cada vez más valoradas por las empresas durante los próximos años.