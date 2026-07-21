ARCA prorrogó la presentación de Ganancias: quiénes acceden al beneficio y qué cambia con la declaración simplificada

La tributarista, Elisabet Piacentini, en contacto con Canal E, se refirió a que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió prorrogar la presentación de las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, aunque mantuvo sin cambios la fecha de pago.

Piacentini explicó que la decisión tiene un antecedente inmediato. "Esto tiene un motivo, no prorrogaron la fecha de pago, porque esto ya había sido prorrogado", recordó. Según detalló, originalmente el vencimiento era en junio, luego pasó a julio y ahora solo se extiende el plazo para presentar la declaración.

Repercusiones en la recaudación tributaria a raíz de una postergación previa

Asimismo, indicó que la postergación de junio impactó en la recaudación fiscal. "Eso hizo decaer la recaudación tributaria del mes de junio", sostuvo. Por ese motivo, aclaró que, "ahora vuelven a prorrogar un mes la declaración jurada", mientras que el pago permanece sin modificaciones.

Uno de los principales cambios está relacionado con la declaración jurada simplificada. Piacentini explicó que actualmente existen restricciones para acceder al régimen, aunque el nuevo proyecto de ley busca eliminarlas. "Por ejemplo, si un contribuyente, una persona humana, había vendido más de 1.000 millones de pesos en los años anteriores, en cada año, no podía ingresar a esta declaración jurada simplificada", planteó.

Sin embargo, remarcó que la iniciativa oficial modifica ese escenario: "Ahora entró un proyecto de ley nuevo que quita este mínimo junto con otros par de obstáculos que había para que ingresen todos".

Qué busca el Gobierno con esta medida

El objetivo del Gobierno, afirmó la entrevistada, es ampliar el universo de contribuyentes alcanzados. "Quieren que esto se generalice y más gente opte por esta declaración jurada simplificada para que más contribuyentes usen los dólares que tienen ahorrados y que no estaban pudiendo usar", expresó.

Sobre la razón de la nueva prórroga, mencionó: "Porque, claro, entra esta semana un proyecto de ley para modificar esta declaración jurada". Además, explicó la incertidumbre que genera entre los profesionales: "Los asesores tributarios estamos con incertidumbre de presentar una declaración jurada con modificaciones que van a salir esta semana o la siguiente semana".