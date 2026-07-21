Preocupación en las escuelas de esquí ante la falta de nieve: "La montaña se está trabajando al 30%"

El presidente de la Asociación de Instructores de Esquí, Martín Basser, en comunicación con Canal E, analizó que la temporada de invierno ya comenzó en Bariloche, pero la falta de nieve natural mantiene la incertidumbre entre operadores turísticos, escuelas de esquí e instructores.

Basser describió el escenario actual con preocupación. "Una temporada, te diría que hasta el momento es una postal de lo que pasó el año pasado", afirmó. Incluso sostuvo que, "es exactamente, te diría exactamente igual, quizás un poquito mejor con respecto al año pasado", debido a que "haya un poquito de nieve arriba en la cima, de los 1.400 hacia arriba, son 10 centímetros, que tampoco es nada".

Ciertos sectores se quedan sin operar ante la falta de nieve

La consecuencia inmediata es que gran parte del centro de esquí continúa sin poder operar: "Por eso tampoco pueden estar habilitados los medios de elevación en la parte superior". Luego, manifestó que, "ha nevado en todos lados, menos aquí, esa es la verdad".

Aunque existen pronósticos favorables, Basser prefirió mantener la cautela. "Se espera para el próximo día temporal, pero como yo siempre digo, los pronósticos, yo quiero ver la nieve en el piso, más que en el pronóstico, porque esa es la realidad", resaltó.

En cuanto al movimiento turístico, destacó que Bariloche mantiene una elevada demanda durante las vacaciones de invierno: "Sí, hay reserva, Bariloche está casi completo del todo". Sin embargo, aclaró que el perfil del visitante no siempre coincide con el del esquiador habitual.

Especulación en el esquiador que suele viajar a Bariloche

Según explicó el entrevistado, quienes practican esquí de manera frecuente todavía esperan una mejora en las condiciones de la montaña. "El esquiador esquiador, está especulando", señaló, mientras aguarda que las próximas nevadas permitan habilitar la totalidad del centro.

A su vez, advirtió que la falta de nieve ya tiene consecuencias económicas para toda la actividad: "Si no llegara a nevar en esta semana, ya perderíamos una semana más de alta". En ese escenario, estimó que, "la montaña en sí, se esté trabajando al 30%, esa es la realidad, no al 100%".