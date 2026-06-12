Bariloche lanzó la temporada de invierno 2026 en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires

Tras el lanzamiento oficial de la temporada de invierno 2026 en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires, el secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, aseguró para Canal E que la ciudad llega con grandes expectativas luego de un invierno anterior marcado por la escasez de nieve.

“Si tengo que tomar la de invierno, una acumulación de deseos que se prolongó durante todo el resto de la primavera y el verano con ganas de nieve, porque el año pasado no tuvimos mucha nieve”, explicó Eric Guzmán.

La nieve artificial fue determinante para la temporada invernal de 2025

En ese sentido, remarcó que, “gracias a Dios con la nieve programada, nieve artificial, se pudo cubrir una parte básica”, aunque reconoció que, “se han acumulado las ganas por eso hay tanta expectativa de este año”.

Guzmán destacó que la estrategia promocional apunta principalmente al mercado brasileño y al turismo nacional. “Nosotros tenemos dos focos principales. Uno, como bien dijo el Secretario de Turismo de Nación, los cañones apuntan a Brasil porque es nuestro mercado emisor importantísimo en el exterior”, señaló.

Por qué se eligió el Planetario para presentar la temporada de Bariloche

Además, explicó la elección de Buenos Aires para el lanzamiento oficial de la temporada: “Elegimos el Planetario de Buenos Aires como un homenaje a esta ciudad que nos nutre de tantas visitas durante tanto tiempo”.

El entrevistado insistió en que el destino no depende exclusivamente de la nieve. “Bariloche es Bariloche 365, como nosotros tenemos proyectado”, afirmó. Y agregó: “Bariloche es mucho más que eso, es más de que haya nieve para esquiar y para aquellos que esquían, que siempre son los menos, en comparación, aquellos que simplemente van a mirar la nieve, la van a ver caer, van a disfrutar de la oferta gastronómica, de las excursiones tradicionales”.

Entre los atractivos destacó que la ciudad “tiene rafting, tiene kayak, tiene trekking, tiene running, tiene montaña, tiene escalada, tiene bicicleta, tiene cabalgatas”.