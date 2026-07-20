“Es una herramienta muy poderosa la del RIGI, pero evidentemente no lo estamos viendo en el desembolso”

El director de LP Consulting, Leonardo Piazza, pasó por Canal E y se refirió al impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el ingreso de capitales, la situación del sistema financiero y el acceso al crédito para las PyMEs.

Leonardo Piazza consideró que el Gobierno logró generar expectativas favorables, aunque aclaró que aún falta trasladarlas a la economía real. "Los anuncios también son buenos", sostuvo, pero explicó que, "es como cuando vos vas a un banco y te pedís un préstamo y te lo aprueban, pero todavía no te lo liquidan". En ese sentido, remarcó: "Los anuncios están muy buenos, me parece que es una herramienta muy poderosa la del RIGI, pero evidentemente no lo estamos viendo en las cajas, en el desembolso".

Cuántos proyectos existen actualmente

Según detalló, actualmente existen "20 proyectos aprobados que suman más o menos 46.000 millones de dólares", aunque "solamente estamos viendo 8.000 millones de dólares como desembolso". Además, recordó que, "hay 21 proyectos más por 95.000 millones de dólares que están en vía de aprobación".

Para Piazza, todavía persisten factores que frenan la llegada efectiva de capitales. Entre ellos mencionó "el tema de la volatilidad de tasas", la necesidad de una "liberación del cepo en forma total" y una mayor estabilidad macroeconómica. También señaló que una reforma del Banco Central fortalecería la confianza: "Si vos tenés un Banco Central independiente, si vos tenés un Banco Central que no va a admitir para financiar el Estado, yo creo que eso le va a motorizar aún más estos 8.000 millones de dólares".

La importancia de un Banco Central independiente para sacar el cepo

Respecto del cepo cambiario, afirmó que una eliminación por sí sola no alcanzaría. "Una liberación de cepo, por liberar un cepo no sirve para nada", aseguró. En cambio, propuso avanzar hacia "un sistema multimoneda de convivencia de monedas" acompañado por un Banco Central independiente.

El entrevistado sostuvo que el sistema financiero también atraviesa una etapa de transformación. A su juicio, los bancos "tienen que aprender a que no les prestan más el Estado y les tienen que prestar al sector privado". Además, remarcó: "Los bancos tienen que empezar a modificar su sistema de scoring".

En relación con las empresas que hoy presentan dificultades financieras, explicó que, "no cayó en situación 2 porque ellos quisieron", sino que "tuvieron un problema financiero cuando le cambió este modelo". Por eso consideró que el sistema financiero deberá ofrecer soluciones para recuperar clientes.