Buenos Aires volvió a ser la provincia que más exportó pese al boom de Vaca Muerta

Las exportaciones argentinas alcanzaron un nuevo récord durante el primer semestre de 2026 al sumar USD 49.454 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 24,4% y el mejor registro histórico para ese período, según datos del INDEC.

Si bien el fuerte crecimiento de Vaca Muerta impulsó las ventas externas de Neuquén y de toda la región patagónica, la provincia de Buenos Aires volvió a consolidarse como el principal distrito exportador del país, sostenida por el peso del agro, la industria y el polo petroquímico.

Buenos Aires concentró casi un tercio de las exportaciones nacionales

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, la región Pampeana explicó el 66,1% de las exportaciones nacionales durante el primer semestre, con ventas por USD 32.698 millones.

La Patagonia se ubicó en segundo lugar con USD 8.783 millones (17,8%), seguida por el NOA, con USD 3.203 millones (6,5%), y Cuyo, con USD 2.517 millones (5,1%). Todas las regiones registraron aumentos interanuales en valores FOB, aunque con desempeños dispares.

Entre las provincias, Buenos Aires lideró el ranking con exportaciones por USD 15.748 millones, equivalentes al 31,8% del total nacional. Detrás se ubicaron Santa Fe, con USD 9.237 millones, y Córdoba, con USD 5.880 millones.

Neuquén crece por Vaca Muerta, pero aún está lejos del liderazgo bonaerense

El desarrollo de Vaca Muerta permitió que Neuquén alcanzara el cuarto puesto del ranking nacional con USD 4.283 millones exportados durante el semestre.

Más atrás aparecieron Santa Cruz (USD 2.150 millones), Chubut (USD 1.758 millones), San Juan (USD 1.283 millones) y Entre Ríos (USD 1.048 millones). En conjunto, estas ocho provincias concentraron el 84% de las ventas al exterior del país.

Por su parte, Salta, Jujuy, Mendoza y La Pampa registraron exportaciones de entre USD 500 y USD 999 millones, mientras que Tucumán, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, CABA, Corrientes y Chaco exportaron entre USD 100 y USD 499 millones. La Rioja y Formosa quedaron por debajo de los USD 100 millones.

El agro sigue siendo la principal ventaja de Buenos Aires

El director de Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, explicó que el liderazgo bonaerense responde a la diversidad de su matriz productiva. "Buenos Aires concentra una parte significativa de la producción primaria de granos y cereales, y también tiene un peso relevante en las exportaciones industriales y de combustibles, especialmente por su polo petroquímico. Por ello, históricamente ha liderado el ranking", señaló.

Consultado sobre la posibilidad de que Neuquén supere a Buenos Aires en los próximos años, sostuvo que el escenario todavía luce complejo. "En cinco o diez años podría tener una chance, pero será difícil, porque aun con un fuerte crecimiento de la energía, el agro seguirá acaparando gran parte del volumen exportador total, y en ese aspecto Buenos Aires saca ventaja", afirmó.

Catamarca lideró el crecimiento y Formosa fue la única provincia que retrocedió

En términos interanuales, Catamarca registró el mayor crecimiento de las exportaciones, con un incremento del 118,7%, seguida por Jujuy (+94,2%) y Santa Cruz (+86,2%), impulsadas principalmente por el desempeño de las manufacturas industriales.

En contraste, Formosa fue la única provincia que mostró una caída en el valor exportado, con una baja del 3,5% respecto del mismo período del año anterior.

Al medir las exportaciones por habitante, Santa Cruz encabezó el ranking con USD 6.419 per cápita, seguida por Neuquén (USD 6.093) y Chubut (USD 2.918). En el extremo opuesto quedaron La Rioja (USD 192), Corrientes (USD 152), Chaco (USD 126), Ciudad de Buenos Aires (USD 62) y Formosa (USD 23).

Proyectan exportaciones récord para todo 2026

Tras conocerse los datos de junio del INDEC, la consultora Abeceb estimó que las exportaciones argentinas podrían cerrar 2026 en torno a los USD 100.000 millones, con un superávit comercial cercano a USD 21.000 millones o incluso superior.

De concretarse esa proyección, el saldo comercial prácticamente duplicaría el registrado en 2025, cuando alcanzó los USD 11.320 millones, consolidando uno de los mejores desempeños del comercio exterior argentino de las últimas décadas.