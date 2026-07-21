Lautaro Martínez y un enojo lógico: relegado en la final del mundo por la apuesta de Scaloni

Argentina cayó ante España por la final del Mundial 2026. Durante el tiempo suplementario, Lionel Scaloni decidió reemplazar a Julián Álvarez por el defensor Marcos Senesi, dejando sorpresivamente en el banco de suplentes a Lautaro Martínez.

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La decisión técnica sorprendió por el contexto del partido y por el presente del atacante del Inter de Milán. El bahiense venía de ser la gran figura y el autor del gol decisivo en la semifinal contra Inglaterra, demostrando estar en un momento idóneo para asumir la responsabilidad en el tramo más decisivo de la final.

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Lionel Scaloni prefirió "morir con la suya", priorizando aguantar el resultado con un esquema defensivo antes que arriesgar por el triunfo con el ingreso de un centrodelantero de elite. El desenlace fue desfavorable para el equipo, que terminó sufriendo el tanto español en el suplementario sin generar peso en el arco rival.

Lautaro Martínez en redes sociales

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Horas después de la dolorosa caída, Lautaro Martínez no ocultó su frustración y rompió el silencio en sus redes sociales. "Me hubiera gustado intenta ayudar adentro de la cancha, pero bueno", escribió el atacante en un mensaje breve pero contundente que reflejó el malestar por la decisión del cuerpo técnico.

El enojo del Toro no es un berrinche ni una muestra de egoísmo, sino un reclamo lógico de la alta competencia. Resulta incomprensible cómo el héroe del cruce ante los británicos terminó viendo la definición completa con la pechera puesta mientras el equipo pedía a gritos aire y presencia ofensiva. Ante el gol de España, el Albiceleste no pudo tener un esquema claro en ataque, ya que estaba muy tirado atrás.

Las lesiones del equipo titular y el mal planteamiento inicial de Lionel Scaloni, hicieron que a los 20 minutos del segundo tiempo ya no haya variantes disponibles. Mac Allister y Tagliafico terminaron justos desde lo físico, Messi dio lo máximo que podía ante un partido cansador corriendo detrás de la pelota. Montiel, Cuti, Julián y Licha sintieron molestias, González y De Paul tuvieron rendimiento bajo. Enzo vio dos tarjetas amarillas.

Todos los factores se juntaron para que Lautaro no pueda sumar minutos. El propio cuerpo técnico le pidió perdón al delantero, ya que en un momento entró en calor y parecía que iba a ser parte de la punta de ataque sobre el final, pero bueno...

LT.