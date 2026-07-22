Diez puñaladas y una aorta perforada: la autopsia confirmó la brutalidad del femicidio de Rocío Gómez

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Rocío Belén Gómez (27) confirmó que la víctima recibió más de diez puñaladas en distintas partes del cuerpo. El informe forense, incorporado a la causa que investiga la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Cosquín, describe un ataque sostenido y de extrema violencia por parte de su expareja, Maximiliano Baudraco (40).

Entre las heridas relevadas, los peritos identificaron una lesión que ingresó por el omóplato y perforó la aorta y un pulmón de la víctima. Esa herida fue determinada como la causa directa de la muerte. La cantidad y la dispersión de los cortes en el cuerpo llevaron a la fiscalía a calificar el hecho como un femicidio agravado por el vínculo y por violencia de género.

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El ensañamiento del ataque se agrava por el contexto en el que ocurrió: las tres hijas de Rocío, de 9, 6 y 2 años, estaban presentes en la vivienda al momento del crimen. Las dos mayores intentaron frenar a Baudraco a los gritos, sin éxito, mientras el hombre continuaba con la agresión.

La madre de la víctima, que también residía en la casa, logró escapar por una ventana para pedir auxilio a los vecinos. Cuando regresó, encontró a su hija tendida en la vereda, con las heridas ya provocadas y casi sin signos vitales.

El informe forense cobra especial relevancia para la fiscalía por el patrón de violencia que describe: más de diez puñaladas no remiten a un episodio de descontrol puntual, sino a un ataque prolongado que se desarrolló con las hijas de la víctima como testigos directos. Ese dato judicial refuerza la calificación de femicidio agravado que pesa sobre Baudraco.

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El acusado ya tenía antecedentes de violencia contra el entorno familiar de Rocío. En octubre de 2025 había sido condenado a dos años y dos meses de ejecución condicional por un hecho ocurrido en 2023 contra la madre de la víctima, quien además era su tía.

Pese a la restricción judicial que le impedía acercarse al domicilio de la calle Independencia y Echeverría, Baudraco volvió a ingresar a la vivienda y cometió el crimen. Las tres menores permanecen bajo custodia de la Senaf a la espera de que la Justicia defina un entorno seguro para su tutela.