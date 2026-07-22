Monte Cristo se prepara para el Rally Cordobés: cómo será el operativo con el que buscan prevenir accidentes e incendios

Monte Cristo será uno de los escenarios de la quinta fecha del Rally Cordobés 2026, que se disputará entre el 24 y el 26 de julio y recorrerá también caminos de Malvinas Argentinas y Piquillín. La competencia reunirá a unos 80 binomios.

Según estimaciones de la organización, movilizará entre 3.000 y 5.000 personas durante el fin de semana. Ante la gran convocatoria prevista, el municipio trabaja en un operativo especial junto a la Policía de Córdoba y Bomberos para garantizar la seguridad de los espectadores, ordenar la circulación y reducir el riesgo de incendios en las zonas rurales por donde pasará la competencia.

"Cada equipo mueve entre 10 y 20 personas. Solamente con eso ya hay muchísima gente y después se suma el público. Calculamos que el movimiento estará entre las 3.000 y las 5.000 personas", explicó el intendente Daniel Haniewicz en diálogo con Perfil Córdoba.

Cómo será el recorrido

La actividad comenzará el sábado 25 con un tramo especial entre Media Luna y Las Deales, dos parajes pertenecientes a Monte Cristo.

El domingo 26 se disputarán otros tres tramos: Malvinas Argentinas - Corazón de María; Monte Cristo - Piquillín; Piquillín - El Quebrachal.

El recorrido atravesará sectores rurales con caminos naturales, curvas cerradas y distintos tipos de superficie, una propuesta que buscará ofrecer nuevos desafíos deportivos para pilotos y navegantes.

En tanto, el parque de asistencia, la largada simbólica y la ceremonia de premiación se desarrollarán en Monte Cristo.

Un operativo reforzado para cuidar al público

La seguridad será uno de los principales ejes de la organización. Haniewicz explicó que el operativo fue diseñado para que los espectadores permanezcan únicamente en sectores habilitados y bajo supervisión. "Solamente hay caminos que terminan donde pasa la carrera y ahí hacemos los cortes. En cada tramo habrá un lugar específico donde podrá concentrarse la gente", señaló.

El intendente agregó que también se tuvo en cuenta la experiencia de competencias anteriores para elegir cuidadosamente los espacios destinados al público.

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"Hemos tomado la precaución de que los espectadores no se ubiquen en sectores de riesgo. La gente solamente va a poder llegar a los lugares donde tengamos el control de la Policía y Bomberos", afirmó.

Además, confirmó que no habrá zonas habilitadas para acampar, una decisión que permitirá un mayor control de los asistentes y reducirá el riesgo de incendios. "Estamos armando todo el operativo. Tenemos reuniones con la Policía y Bomberos para coordinar los controles porque hay que tener mucha precaución con el fuego", sostuvo.

Una apuesta al turismo durante las vacaciones

Además del impacto deportivo, el municipio espera que el Rally Cordobés genere un importante movimiento turístico y comercial durante las vacaciones de invierno.

Desde la Municipalidad invitaron a quienes visiten la ciudad a recorrer sus espacios verdes y la oferta gastronómica local. "Tenemos 34 plazas, dos paseos sobre las vías del ferrocarril Belgrano y del ex Ferrocarril Mitre. El parque de asistencia estará junto al polideportivo, donde hay asadores, juegos infantiles y espacios para disfrutar en familia", destacó Haniewicz.