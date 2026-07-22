Vecinos de Córdoba y La Calera convocan a una marcha contra el peaje de Ejército Argentino

La convocatoria se enmarca en una iniciativa ciudadana que lleva casi cuatro años de actividad sostenida contra la estación de peaje, aunque el reclamo por su emplazamiento se remonta al momento mismo de su instalación. Este viernes, vecinos de ambas localidades volverán a manifestarse en las calles.

Los organizadores de la protesta sostienen que la transformación urbana de la zona modificó por completo el escenario para el cual fue pensada la cabina de peaje.

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Según explican, la Avenida Ejército Argentino dejó de ser un simple corredor de paso para transformarse en un eje de integración cotidiana entre Córdoba y La Calera. Por esa vía circulan a diario vecinos, trabajadores, estudiantes, profesionales y comerciantes que utilizan la avenida como parte de su rutina habitual, no como un trayecto interurbano ocasional.

La caravana de este viernes no será un hecho aislado, sino el inicio de una nueva etapa institucional del reclamo.

En los próximos días, los organizadores presentarán ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba una acción administrativa formal. El pedido apunta a que el Estado provincial revise el emplazamiento de la estación de peaje.

El objetivo es obtener una decisión fundada sobre dos posibles desenlaces: la eliminación directa del peaje o, en forma subsidiaria, su relocalización a otro punto.

Los impulsores de la convocatoria remarcaron el carácter pacífico, abierto y apartidario de la manifestación.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Municipalidad de La Calera, que acompaña la organización del encuentro. Se invita a participar a toda la comunidad, sin distinción de localidad de origen.

Según los organizadores, se trata de visibilizar una problemática que consideran de interés público y que afecta directamente la vida cotidiana de ambas ciudades.

Los datos de la convocatoria

* Gran Caravana Vecinal

* Viernes 24 de julio de 2026

* 18:00 horas

* Punto de encuentro: Plaza San Martín, La Calera

La consigna central de la jornada será "basta de peaje urbano en la Avenida Ejército Argentino", en referencia directa al reclamo que motoriza la protesta.

Con la caravana de este viernes, el reclamo vecinal suma una nueva fecha a un historial de casi cuatro años de reclamos. La presentación administrativa ante la Provincia, anunciada para los próximos días, marcará si el pedido logra avanzar por la vía institucional o si la movilización en las calles continuará siendo la principal herramienta de presión.