El cordobés 'Cuti' Romero candidato al once ideal del Mundial 2026

Tras el subcampeonato de la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya consumada, la FIFA puso en marcha una nueva elección para los hinchas: definir el equipo ideal del certamen.

A través de una votación en su sitio oficial, los fanáticos pueden seleccionar a los mejores futbolistas de la competencia entre una nómina confeccionada por el organismo, en la que la 'Scaloneta' aporta cinco representantes: Emiliano 'Dibu' Martínez integra la lista de arqueros, mientras que el cordobés Cristian 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez aparecen entre los defensores; en el mediocampo fue incluido Enzo Fernández; y, en ataque Lionel Messi, quien finalizó el certamen como el segundo máximo goleador, solo por detrás de Kylian Mbappé.

Por qué el ‘Cuti’ Romero es el marcador central total

Todos los nominados por categoría

Arqueros: Emiliano Martínez (Argentina), Vozinha (Cabo Verde), Unai Simón (España), Jordan Pickford (Inglaterra) y Eloy Room (Curazao).

Defensores: Lisandro Martínez (Argentina), Cristian Romero (Argentina), Nuno Mendes (Portugal), Marc Cucurella (España), Virgil Van Dijk (Países Bajos), Gabriel Magalhães (Brasil), Dayot Upamecano (Francia) y Pedro Porro (España).

Mediocampistas: Enzo Fernández (Argentina), Jude Bellingham (Inglaterra), Michael Olise (Francia), Vinícius Jr. (Brasil), Ousmane Dembélé (Francia), Luka Modrić (Croacia), Ismael Saibari (Marruecos), Rodri (España) y Lamine Yamal (España).

Delanteros: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España).

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En Perfil Córdoba nos vimos todos los partidos y, entonces, nos jugamos por nuestro once ideal:

Al arco: Vozhina; el arquero de Cabo Verde fue la revelación del torneo, con atajadas inolvidables ante España y Argentina, nada más y nada menos.

En la defensa, hacemos una clásica línea de cuatro. Y la integran: el español Pedro Porro de marcador de punta derecho, Virgil Van Dijk como primer marcador central (aunque, el que este cronista pondría es a Pau Cubarsí, el español, pero curiosamente no aparece entre los nominados), luego, sin dudas va el cordobés 'Cuti' Romero (el mejor en su puesto) y por izquierda Marc Cucurella (el lateral de España fue un punto muy alto, aunque quien escribe tiene la duda con Tagliafico, que no está entre los nominados).

En el mediocampo vamos con Rodri (España), Jude Bellingham (Inglaterra) y Michael Olise (Francia).

Y en ofensiva, una supertridente: Messi, Haaland y Mbappé. ¿Alguien duda de que estos tres delanteros fueron los mejores?

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