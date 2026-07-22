Pujato homenajeará a Lionel Scaloni: "Ya hizo tanto por el pueblo, llevó su nombre al mundo"

La localidad santafesina de Pujato volverá a convertirse en escenario de una celebración especial con el regreso de Lionel Scaloni, quien será recibido oficialmente por las autoridades locales tras la destacada participación de la Selección argentina en el Mundial. En un pueblo de apenas 4.000 habitantes, el director técnico se transformó en un símbolo de identidad que atrae visitantes de distintos puntos del país.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el presidente comunal de Pujato, Daniel Quacquarini, aseguró que más allá de los resultados deportivos, el reconocimiento se debe a los valores que transmite el entrenador. "Nos ha demostrado lo que es trabajar en equipo, la unidad y el respeto. Ante cualquier agresión o comentario, él siempre fue muy respetuoso y eso habla más allá de los resultados", sostuvo.

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Quacquarini recordó una conversación que mantuvo con Scaloni sobre el manejo del grupo y contó una frase que, según dijo, resume su forma de conducir al plantel. "Un día le pregunté cómo hacía para manejar tantas figuras y me respondió: 'Acá no hay mesa redonda, es un tablón'. Creo que con eso sintetizó perfectamente lo que significa trabajar en equipo", relató.

Un pueblo que se convirtió en destino

El crecimiento de la figura de Scaloni también modificó la dinámica cotidiana de Pujato. Según explicó el presidente comunal, el pueblo recibe durante todo el año personas que llegan únicamente para conocer los lugares vinculados al entrenador. "Hemos tenido gente que recorrió más de 700 kilómetros solamente para sacarse una foto y volver a su casa el mismo día", contó.

"En algún momento tuvimos casi 3.000 personas en la localidad para sacarse fotos con él. Era prácticamente un pueblo más", señaló. Durante las vacaciones de invierno, el movimiento turístico volvió a repetirse. Muchas familias que atravesaban la provincia de Santa Fe aprovecharon para detenerse en Pujato, recorrer el mural dedicado a Scaloni y pasar por la casa de sus padres.

"Venía gente del norte de Santa Fe o que estaba de vacaciones y aprovechaba para parar con la familia, sacarse una foto en el mural o pasar por la casa de los papás. También eso genera un movimiento que no deja de ser parte del turismo", explicó.

Un homenaje oficial

Quacquarini confirmó que este viernes la comuna realizará un reconocimiento oficial para el entrenador. "Vamos a recibirlo oficialmente en la comuna y hacerle un pequeño reconocimiento. También le entregaremos un presente personal como agradecimiento de todo el pueblo de Pujato", adelantó.

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El presidente comunal destacó además el vínculo permanente que Scaloni mantiene con su localidad natal. "No hace falta que pague ningún asado. Ya hizo tanto por el pueblo y siempre está atento, más allá de que vive en España", afirmó.

Como parte de los preparativos para el regreso del entrenador, días antes de la semifinal frente a Inglaterra quedó inaugurado nuevamente el mural dedicado a Scaloni. La obra original había sido destruida por el fuerte tornado que afectó a la localidad durante 2025, por lo que fue reconstruida."Lo hicimos para agradecerle por la exitosa campaña que ha tenido como director técnico, más allá de los resultados", explicó Quacquarini.

Finalmente, recordó que el reconocimiento al entrenador comenzó mucho antes de sus títulos con la Selección. "Ya en 2017 lo habíamos distinguido por sus 20 años en el fútbol internacional, sin imaginar todo lo que iba a venir después. Para nosotros ya era uno de los grandes deportistas surgidos de Pujato y hoy llevó el nombre del pueblo al mundo", concluyó