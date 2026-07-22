La arenga de Messi, la final "entregada" de Maradona y la bandera de las Malvinas: todas las teorías conspirativas sobre el mundial 2026

La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó mucho más que tristeza por la oportunidad perdida de conseguir el bicampeonato. Apenas terminó el partido, las redes sociales comenzaron a llenarse de publicaciones que intentaban explicar el resultado por fuera de lo futbolístico.

Lo que empezó como algunas especulaciones aisladas terminó convirtiéndose en una verdadera cadena de teorías conspirativas que involucraron a la FIFA, la AFA, Lionel Messi, Claudio "Chiqui" Tapia, la UEFA, el FBI, las apuestas deportivas y hasta la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" que los jugadores exhibieron durante los festejos por la victoria ante Inglaterra.

Ninguna de esas versiones fue acompañada por pruebas. Sin embargo, miles de usuarios las compartieron como si fueran hechos comprobados.

La teoría que puso a Malvinas en el centro de la polémica

La versión que más repercusión alcanzó sostenía que la FIFA había considerado la bandera de "Las Malvinas son argentinas" como una manifestación política y que, por ese motivo, había decidido intervenir antes de la final.

Según esa teoría, el organismo le habría comunicado a Claudio "Chiqui" Tapia que la Selección podía recibir una sanción histórica si insistía con esa postura.

Según se comentó, el reglamento contemplaba una suspensión de diez años para Argentina. Por ello, la AFA habría recibido un ultimátum: o renunciaban a disputar la final o aceptaban jugar bajo determinadas condiciones para evitar la sanción.

Nunca apareció ningún documento oficial, resolución de la FIFA o evidencia que respaldara esa versión, pero el relato siguió creciendo.

El antecedente de Maradona que volvió a viralizarse

En medio de las teorías que comenzaron a circular tras la final del Mundial 2026, muchos usuarios recuperaron una antigua declaración de Diego Maradona sobre la definición de Italia 1990 frente a Alemania.

Las publicaciones recordaban una entrevista que el capitán argentino concedió en 2015, cuando aseguró que el entonces presidente de la AFA, Julio Grondona, le había dado a entender antes del partido que Argentina no sería campeona. Maradona relató que, en la previa de aquella final, Grondona se le acercó y le dijo: "Hasta acá llegamos".

El exfutbolista contó que respondió de inmediato y rechazó esa idea. "Entregados las pelotas. Yo mañana voy a trabar con la cabeza y usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer".

Según el propio Maradona, esa conversación fue uno de los motivos por los que años después insistió en denunciar supuestos manejos dentro de la FIFA y del fútbol internacional.

En esa misma entrevista fue todavía más lejos y lanzó otra frase que volvió a compartirse masivamente tras la derrota frente a España. "Nos entregó como lo hicieron los chilenos en Malvinas".

Aquellas declaraciones nunca fueron acompañadas por pruebas que permitieran corroborar las acusaciones del ex capitán argentino y siempre estuvieron rodeadas de polémica. Sin embargo, tras la final del Mundial 2026 miles de usuarios volvieron a citarlas para sostener que una situación similar podía haber ocurrido nuevamente, esta vez a raíz de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" exhibida por jugadores argentinos durante el torneo.

Precisamente a partir de ese razonamiento comenzó a viralizarse otra versión que aseguraba que la FIFA había presionado a la AFA con una eventual sanción deportiva si la Selección no aceptaba determinadas condiciones antes de disputar la final.

El audio de Tapia y el supuesto vestuario dividido

A partir de esa primera teoría comenzó a circular un supuesto audio atribuido a Tapia. En esa grabación se afirmaba que el presidente de la AFA había recibido la presión directamente desde la FIFA y que luego mantuvo una reunión con Lionel Messi para comunicarle la situación.

Desde allí surgió otra de las teorías más difundidas. Según ese relato, el vestuario argentino se habría dividido antes de salir a jugar la final.

Las publicaciones aseguraban que un sector del plantel, encabezado por Lionel Messi y Rodrigo De Paul, habría decidido aceptar esa situación para evitar una sanción institucional.

Del otro lado ubicaban a Cristian "Cuti" Romero, Emiliano "Dibu" Martínez, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Lisandro Martínez, quienes, según esas publicaciones, pretendían disputar la final sin aceptar ningún tipo de condicionamiento, incluso si eso implicaba afrontar una eventual sanción.

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Algunos usuarios comenzaron a interpretar determinadas jugadas, cambios e incluso rendimientos individuales como supuestas pruebas de ese conflicto interno.

Se llegó a afirmar que Lisandro Martínez pidió el cambio porque no quería "formar parte de la farsa", que el rendimiento de Nicolás Tagliafico respondía a ese supuesto acuerdo y que la actuación del Dibu Martínez reflejaba su desacuerdo con la decisión. Ninguna de esas afirmaciones fue respaldada con pruebas.

La arenga de Messi

Otra teoría comenzó después de que se difundiera la arenga de Lionel Messi antes de salir a disputar la final. La frase "Olvidémonos de todo", que originalmente podía interpretarse como un mensaje para dejar atrás la presión del partido, empezó a ser leída en redes sociales como una supuesta referencia a las negociaciones que, según esas versiones, habían ocurrido en la previa.

Desde ese momento, cada gesto de Messi durante el partido, su actitud en la entrega de medallas e incluso el hecho de no mirar a Gianni Infantino fueron utilizados por algunos usuarios para intentar reforzar la teoría de una conspiración.

Del FBI a la UEFA

Las versiones fueron escalando con el paso de las horas. Una de ellas aseguraba que agentes del FBI habían intentado detener a Claudio Tapia durante la final. Otra afirmaba que la UEFA había presionado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que España levantara la Copa del Mundo, ya que el dirigente enfrentará elecciones dentro del organismo.

Tampoco aparecieron evidencias que sostuvieran esas afirmaciones. Las teorías también alcanzaron a varios futbolistas argentinos que militan en la Premier League. En distintas publicaciones se aseguró que Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Lisandro Martínez habían recibido presiones para bajar su rendimiento o incluso ser expulsados durante el partido.

Otra versión sostuvo que algunas lesiones fueron simuladas para beneficiar intereses vinculados con las apuestas deportivas.

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También circularon publicaciones que afirmaban que familiares de jugadores habían recibido amenazas antes de la final para condicionar el resultado. Ninguna de esas hipótesis fue acompañada por pruebas verificables.

Los mensajes de los jugadores alimentaron el debate

Mientras las teorías seguían creciendo, varios referentes de la Selección comenzaron a despedirse del Mundial con publicaciones en sus redes sociales. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el de Cristian "Cuti" Romero. "Las finales no se regalan, se ganan".

Muchos usuarios interpretaron esa frase como una respuesta a quienes aseguraban que Argentina había entregado el partido.

También Rodrigo De Paul dejó un mensaje que fue leído en el mismo sentido. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la Copa del Mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otros por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo".

Por su parte, Lisandro Martínez cerró su publicación con otra frase que rápidamente se viralizó. "La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres".

Aunque ninguno de ellos hizo referencia directa a las distintas versiones, sus mensajes fueron compartidos por miles de hinchas como una forma de rechazar las teorías que dominaron las redes tras la final.

Scaloni dio una explicación futbolística

Frente a las especulaciones, el entrenador Lionel Scaloni eligió una explicación mucho más sencilla. "Perdimos porque ellos jugaron mejor, está bueno reconocerlo", resumió el técnico argentino al analizar la derrota.