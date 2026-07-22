Marcos Vázquez sobre la nueva reglamentación para taxis y remises: “Tenemos que apoyar a estos sectores que están perdiendo”

El Concejo Deliberante de Córdoba tratará una nueva modificación para el sistema de taxis y remises de la ciudad, con cambios orientados a reducir trámites, flexibilizar requisitos y acompañar al sector en un contexto económico complejo. La iniciativa contempla, entre otros puntos, extender de seis a diez años la antigüedad permitida de los vehículos y ampliar la edad máxima de los choferes profesionales hasta los 76 años.

En diálogo con Punto a Punto Radio, el concejal Marcos Vázquez explicó que la propuesta busca actualizar una normativa que había quedado desfasada frente a los cambios aplicados al sistema de aplicaciones de transporte. Además, señaló que la medida apunta a “desburocratizarlos procedimientos y brindar mayor previsibilidad a los trabajadores del sector".

“Nosotros teníamos que hacer esta modificación, esta ordenanza al sector de taxis y remises de nuestra ciudad, que había quedado desfasado respecto de lo que fue la ordenanza de aplicaciones”, sostuvo el edil.

Los cambios principales

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa será la eliminación de algunas obligaciones administrativas. Según explicó Vázquez, "el municipio contaba con alrededor de 40 tasas vinculadas a taxis y remises, que dejarán de aplicarse". Además, la Inspección Técnica Vehicular (ITV) pasará a realizarse cada seis meses en lugar del esquema actual, que era cuatrimestral. A su vez, cada tres controles uno quedará a cargo del municipio.

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La propuesta también incorpora la digitalización de los trámites mediante la plataforma Mi Docta, donde los titulares podrán gestionar documentación vinculada al vehículo y al chofer. En ese marco, se sumará una libreta digital “donde podrán subir toda la información referida al vehículo en sí mismo y también a la documentación del chofer y además va a brindar seguimiento y herramientas de control”, explicó Vázquez.

Otro de los cambios será la posibilidad de acceder a vehículos de hasta diez años de antigüedad. Hasta ahora, los taxis y remises podían circular con unidades de hasta seis años, mientras que la nueva normativa equiparará este punto con las condiciones aplicadas a las plataformas digitales. También se modificará el sistema de leasing, que permitirá acceder a vehículos usados de hasta diez años de antigüedad, cuando anteriormente la normativa contemplaba unidades de hasta dos años.

Más edad para choferes

La ordenanza también ampliará el límite de edad para los conductores profesionales. Los choferes podrán continuar trabajando hasta los 76 años, siempre que cumplan con los controles médicos correspondientes.

Vázquez aclaró que la medida no implica habilitar nuevos conductores profesionales a esa edad, sino extender la posibilidad para quienes ya se desempeñan en la actividad. “Una persona de 76 años no puede ir a sacar por primera vez un carnet profesional. Tiene que venir del rubro de ser un profesional en el volante”, explicó.

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El concejal indicó que para avanzar con esta modificación se consultó a especialistas y se analizaron estadísticas de accidentes de tránsito. “Hemos invitado aquí a gerontólogos, también hemos accedido a información referida a los accidentes de tránsito, cuáles son las edades donde más accidentes de tránsito se realizan, y claramente no es esta franja etaria, sino que son más jóvenes”, explicó Vázquez.

Vázquez vinculó los cambios con la situación económica que atraviesa el sector del transporte y cuestionó la falta de acompañamiento del Gobierno nacional a las ciudades del interior. “Todos los sistemas de transporte del interior del país están muy mal”, afirmó, y agregó que “tenemos que tratar con las herramientas que tenemos en los municipios, abandonados por el Estado Nacional, darles previsibilidad y apoyar a estos sectores que están perdiendo ante la realidad”.