Luis Juez no descartó ser candidato a intendente: "Si Gabriel tiene que ser el candidato a gobernador, lo acompaño"

El senador nacional Luis Juez no descartó ser candidato a intendente de Córdoba en las elecciones del próximo año.

“Yo no soy un vanidoso, no tengo edad, ni tiempo, ni ganas. Yo soy un convencido de que hay que terminar con este derrotero de corrupción, después si me toca donde me toca, no soy un boludo también se pelear. Me he peleado siempre con todo el mundo”, sostuvo en declaraciones al programa “Vuelta de Rosca” de “Telefe Córdoba”.

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¿Juez candidato a intendente?

“Si Gabriel (Bornoroni) tiene que ser el candidato a gobernador y lo tengo que acompañar, lo acompaño”, aseguró el líder del Frente Cívico.

“Si tengo que ser el intendente, me dice ´tenemos que ir porque nos ponen la elección a intendente de Córdoba capital junto con la de gobernador´. ¿Qué querés que sea candidato a intendente? Voy, me meto de vuelta a caminar los barrios”, remarcó Juez.

Además aclaró que “va a depender del enemigo” y que “el enemigo nos va a armar un calendario electoral muy complicado como lo hicieron siempre”.

“Yo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta para terminar con esta corrupción en la provincia de Córdoba”, insistió.

Aunque luego volvió a aclarar: “Por supuesto que quiero jugar con la cinta de capitán. Cada uno va a jugar donde le toque jugar”.

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Críticas a Juan Pablo Quinteros

“Juan Pablo es un chanta. Juan Pablo te habla de todos los temas, te habla con lenguaje coloquial, se ríe, es simpático, nunca choca, nunca confronta. Llaryora no lo sabe hacer y no tiene tipos que lo hagan y en el peronismo todos los que le disputan ese lugar Juan Pablo les ha sacado una larga ventaja”, sostuvo sobre una eventual candidatura del ministro de Seguridad a la intendencia capitalina.

“Que buena imagen puede tener un tipo que no ha podido resolver un puto problema de los problemas de seguridad graves que tiene Córdoba”, cerró Juez.