"Ya pasó lo peor": la mamá de Santiago Herrero contó cómo evoluciona tras el ataque a botellazos en Carlos Paz

El adolescente de 15 años agredido a golpes y a botellazos la zona céntrica de Villa Carlos Paz, salió del coma inducido en el que permaneció durante 12 días. Según confirmó su madre, María Laura Tamagnone, el joven está consciente, aunque todavía no logra hablar por efecto de los días que pasó conectado a un respirador.

"Cuzy despertó. Solo tiene cámara de oxígeno. Ahora hay que esperar 24 horas y, si todo sigue igual, sale de la UTI. Ya pasó lo peor, está bien, muy asustado pero bien", relató Tamagnone, quien se refirió a su hijo por el sobrenombre con el que lo llama la familia.

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La madre del adolescente contó además que, en el instante en que abrió los ojos por primera vez, Santiago mostró signos de temor. "Se movía pero no le sale la voz por tantos días de estar con respirador", explicó, y agregó que el joven "lloraba y estaba con miedo" al recuperar la conciencia.

Por el momento, Santiago permanece internado en el Hospital de Urgencias de Córdoba, adonde fue derivado tras las primeras atenciones en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz.

Tamagnone precisó que la evolución de su hijo es favorable y que, de mantenerse ese cuadro, en los próximos días podría abandonar terapia intensiva para pasar a sala común. Sobre la causa judicial, la madre indicó que la familia no recibió novedades ni respecto del expediente ni sobre la identidad de los detenidos.

El ataque

La agresión ocurrió el 9 de julio, cuando Santiago caminaba con un amigo por la esquina de Cárcano y Sargento Cabral, en pleno centro de la ciudad cordobesa. Un grupo de jóvenes lo sorprendió por la espalda y comenzó a golpearlo; en medio de la golpiza, uno de los atacantes le aplicó un botellazo en la cabeza que le provocó un hundimiento de cráneo. Los estudios posteriores determinaron además una fisura cerebral y la formación de varios coágulos de sangre.

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La gravedad del cuadro obligó a los médicos a operarlo de urgencia. Durante la intervención, extrajeron el coágulo de mayor tamaño, descomprimieron el cerebro y recolocaron el hueso craneal en su posición original.

Cinco detenidos

La causa judicial avanza con cinco personas detenidas: dos mayores de edad y tres menores. Todos fueron imputados por intento de homicidio. Los mayores permanecen alojados en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), en la ciudad de Córdoba, mientras que los tres menores quedaron bajo la órbita del juez de menores. Entre los acusados figura un joven de 16 años, señalado como quien habría golpeado a Santiago con la botella.

El hecho generó una fuerte conmoción en Villa Carlos Paz, con cadenas de oración, muestras de apoyo vecinal y una colecta solidaria para acompañar a la familia durante la recuperación del adolescente.