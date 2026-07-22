Investigan la muerte de Luciana Ojeda en Nueva Córdoba: su familia pidió que se analice a su pareja y a un polaco

La investigación por la muerte de Luciana Ojeda, una mujer de 36 años encontrada sin vida en un departamento de barrio Nueva Córdoba, continúa abierta mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda.

El hallazgo ocurrió el miércoles pasado cerca de las 6 de la mañana, en un departamento ubicado sobre calle Ituzaingó al 600. En el lugar también se encontraba la hija de la víctima, de 5 años, quien posteriormente quedó al cuidado de familiares maternos.

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De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, los primeros resultados de la autopsia no habrían detectado signos evidentes de violencia en el cuerpo de la mujer. Luciana contaba con un botón antipánico a raíz de una denuncia previa contra su exmarido.

Tras conocerse el caso, la familia de Ojeda solicitó que se investigue a su pareja, un hombre de nacionalidad polaca identificado como Yan, de 45 años, con quien la mujer mantenía una relación desde hacía algunos meses.

Según indicaron allegados a la víctima a ElDoce, el hombre había llegado a Córdoba desde Europa aproximadamente diez días antes del fallecimiento. Ambos se habían instalado en el departamento de Nueva Córdoba y tenían previsto trasladarse luego a la zona de Argüello.

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Los familiares de Luciana también señalaron que el hombre habría tenido episodios de violencia y problemas vinculados al consumo de alcohol. Además, indicaron que no era la primera vez que viajaba a Córdoba.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gonzalo Berrotarán Romano, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de 5° Turno de Córdoba.