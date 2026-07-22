Malagueño celebra sus 140 años con una gran fiesta gratuita: esperan hasta 10.000 personas y más de 100 puestos gastronómicos

Malagueño se prepara para celebrar un nuevo capítulo de su historia. A 140 años del primer trazado urbanístico que dio origen a la ciudad, el municipio organizará una gran fiesta popular que buscará reunir a vecinos y visitantes de toda la región en una jornada con música, gastronomía, propuestas culturales y actividades recreativas.

Aunque la fecha histórica se conmemora el 28 de julio, el festejo central tendrá lugar el sábado 1 de agosto, entre las 14:00 y las 21:00, para facilitar la participación de las familias. Desde el municipio estiman que asistirán entre 8.000 y 10.000 personas, una convocatoria que convertiría al aniversario en uno de los eventos más importantes del año para la localidad.

"Queremos que sea una fiesta familiar. Es una manera de agradecer el esfuerzo de quienes hicieron crecer Malagueño y también de mostrar la ciudad que estamos construyendo", señaló el intendente Marcos Fey en diálogo con Perfil Córdoba.

El jefe comunal explicó que los 140 años corresponden al primer trazado urbanístico de la localidad, considerado el punto de partida del desarrollo institucional de Malagueño. Aclaró, sin embargo, que la historia del lugar comenzó mucho antes.

"La ciudad es bastante más antigua y existen antecedentes históricos previos, pero tomamos ese primer trazado como el nacimiento de Malagueño. En aquel momento incluso se llamaba Villa Ferreira, nombre que más adelante fue reemplazado por el actual", explicó.

Música, gastronomía y más de 100 puestos

La celebración ocupará buena parte de la jornada y combinará propuestas pensadas para públicos de todas las edades. Habrá un amplio paseo gastronómico con más de un centenar de puestos, emprendedores y artesanos locales, además de espacios recreativos para niños, exhibiciones culturales y espectáculos musicales.

Uno de los atractivos será la muestra del Museo Móvil, que reunirá objetos históricos aportados por distintas familias de la ciudad para reconstruir parte de la memoria local. También participarán los Bomberos Voluntarios con una exposición de su trabajo y habrá un espacio del Punto Mujer.

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En el escenario principal se presentarán artistas de distintos géneros. La programación incluirá a La Pepa Brizuela, Paquito Ocaño, La Player, la banda Dispersarse, Los Altamirano, academias folklóricas y DJs locales, en una grilla que se extenderá durante toda la tarde.

La cercanía con Córdoba capital y Villa Carlos Paz hace que Malagueño no cuente con una oferta hotelera importante, pero eso no impide que cada evento convoque a miles de personas de localidades vecinas. "No tenemos turismo con pernocte porque estamos entre dos grandes polos turísticos, pero sí recibimos muchísima gente que viene a pasar el día y disfrutar de las actividades", explicó Fey.

Las principales obras que destacó el municipio

Para el intendente, el aniversario también representa una oportunidad para hacer un balance de la gestión y del proceso de crecimiento que atraviesa la ciudad. En ese sentido, destacó que actualmente se ejecutan nueve obras públicas de manera simultánea y enumeró proyectos vinculados a pavimentación, redes de agua y cloacas, infraestructura sanitaria, distribución eléctrica y mejoras en establecimientos educativos.

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Según detalló Fey, entre los proyectos más importantes se encuentran La pavimentación del barrio Santa Bárbara; el inicio de la pavimentación en Barrio Eva Perón; la construcción del parque de Valle San Francisco; obras de distribución de energía eléctrica en Valle San Francisco y Padre Marella; el inicio de una nueva obra de agua potable; la ampliación del Centro de Atención Primaria de la Salud de San Nicolás; la construcción de dos polideportivos sociales, uno en San Nicolás y otro en Barrio Primero de Mayo; obras de cordón cuneta en distintos sectores; la ampliación de la Escuela Martín Miguel de Güemes; refacciones en el IPEM N.º 433; y la próxima inauguración de una cisterna con capacidad para 500.000 litros, destinada a reforzar el abastecimiento de agua potable.

Además, recordó que durante la gestión se incorporaron una ambulancia y un equipo de rayos X para fortalecer el sistema de salud local.

"Hoy podemos celebrar estos 140 años porque vemos una ciudad que crece, que sigue incorporando infraestructura y que mejora sus servicios. Eso nos permite mirar este aniversario con orgullo y, al mismo tiempo, seguir proyectando el futuro", concluyó el intendente.