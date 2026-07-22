Marcha de la CGT en Córdoba contra "los despidos" y "cierre de fábricas"

La CGT Córdoba y otras organizaciones gremiales se movilizan este miércoles por las calles de Córdoba en rechazo a “los despidos” y “cierre de fábricas” durante la gestión del presidente Javier Milei.

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“Hoy nos concentramos a las 11.30 en 27 de abril e Independencia, al lado de la Catedral. Nos vamos a unir con los jubilados”, explicó Andrés Colazo, secretario general de la CGT Córdoba.

“De ahí vamos a marchar a Colón y General Paz, donde también va a bajar gran parte del gremio de la UOM que también está atravesando un conflicto y nos movilizamos en conjunto con la otra CGT con los movimientos sociales y las dos CTA”, precisó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además señaló que “desde Buenos Aires hoy también se movilizan, van al Congreso, acompañan a los jubilados en contra del gobierno de Milei, donde el ajuste se hace insostenible”.

Y luego completó: “El tema de los despidos, los cierres de fábricas, pymes, comercios. La verdad que estamos atravesando una situación muy díficil y la CGT hoy sigue transitando las calles como venimos haciendo hace mucho tiempo”.

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“Están dadas las condiciones para un paro”

“La CGT siempre ha estado en la lucha, en la calle, tratando de representar a los trabajadores y decirles que el rumbo de este gobierno está equivocado. Hoy salimos a la calle”, remarcó Colazo.

“La gente hoy no llega a la primera quincena del mes, no llega con la comida, con el colegio, con los alquileres. Están dadas las condiciones para que se haga un paro”, cerró el gremialista.