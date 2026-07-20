Ahora sin la Copa, Chiqui Tapia enfrenta un duro escenario judicial

A esta hora, el vuelo ARG1971 de Aerolíneas Argentinas que trae a los jugadores de la Selección y a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de regreso a Buenos Aires sobrevuela el Océano Atlántico. Tiene previsto llegar alrededor de las 18 al aeropuerto de Ezeiza. Es el equipo que este domingo obtuvo el segundo puesto en el Mundial de Fútbol y se consagró subcampeón.

"De pie, Argentina, con la cabeza en alto. Simplemente gracias por haber dejado todo de principio a fin, por representar a un país entero con el corazón y por permitirnos volver a soñar. Orgulloso de este plantel, del cuerpo técnico, de los colaboradores y de toda la gente", tuiteó el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tras el partido contra España que terminó 1-0. A Tapia a su regreso le esperan una serie de causas judiciales en los tribunales argentinos.

Día 951: Lo que el Mundial nos dejó

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Para viajar al Mundial, Tapia recibió una autorización de la Justicia para salir del país porque está procesado sin prisión preventiva en la causa que lo investiga por presuntas irregularidades tributarias. Debía regresar antes del 21 de julio.

La causa iniciada por ARCA

Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, están acusados por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos.

El procesamiento fue confirmado a fines de junio por la Cámara en lo Penal Económico. La sentencia, firmada por los camaristas Roberto Hornos y Carolina Robiglio, respaldó la investigación original del juez federal Diego Amarante, quien contabilizó 34 hechos de apropiación indebida de tributos y 17 por desvío de recursos de la seguridad social.

En esa misma resolución, la Cámara revocó los procesamientos de los ex secretarios Cristian Malaspina y Víctor Blanco, junto a Gustavo Lorenzo, por considerarlos "prematuros" y exigir que se profundice la pesquisa sobre sus roles.

La denuncia que abrió esta causa la impulsó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo recaudador apuntó contra el manejo de dos cajas específicas: por un lado, los impuestos retenidos de los sueldos de los propios empleados de la asociación; por el otro, el 7,5% de la venta de entradas de todos los clubes destinado a la seguridad social. En ambos escenarios, la AFA actuaba como agente de retención y tenía un plazo de 30 días para girar la plata al fisco, límite que según la Justicia no se respetó.

Mundial judicial del Chiqui Tapia, entre estadios y tribunales

Según el testimonio de una empleada del área contable, las decisiones sobre qué y cuándo se pagaba recaían de forma exclusiva en el tesorero de la entidad, Toviggino, a través de una "orden verbal". La denuncia indica que los fondos se utilizaron como financiamiento propio en lugar de ingresarlos al fisco, violando los artículos 4° y 7° de la Ley 27.430 del Régimen Penal Tributario.

La defensa de los directivos de la AFA argumentó que cancelaron gran parte de la deuda a tiempo. En sus presentaciones, señalaron que el pago de las obligaciones se realizó de forma voluntaria y previa a los vencimientos estipulados. Por este motivo, acusaron a ARCA de forzar la figura de un delito penal tributario apoyada en premisas que se encuentran en "abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes".

La causa por la mansión de Pilar

La Cámara de Casación Penal fijó una audiencia para el próximo 12 de agosto a las 11:30 para que las partes expongan sus argumentos antes de que los jueces resuelvan sobre qué fuero debe llevar adelante la causa, si la justicia en lo Penal Económico o el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

La Justicia investiga la compra de una propiedad en el partido de Pilar, valuada en 17 millones de dólares y con más de 10 hectáreas, que está a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte pero que se le atribuye a Toviggino.

Confirman los procesamientos de Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y la AFA por una causa de evasión fiscal

La vinculación de Pantano con la AFA surge de la investigación que llevó adelante el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que indicó que una tarjeta de crédito utilizada por Luciano Pantano era corporativa de la AFA y se encontraron consumos y pagos de servicios por unos 50 millones de pesos mensuales durante 2025. Entre los pagos, aparecieron peajes de varios vehículos de alta gama de una flota de más de 50 que se encontró en un galpón dentro de la quinta de Pilar.

La lupa sobre TourProdEnter LLC

TourProdEnter LLC se constituyó en agosto de 2021 en Florida, Estados Unidos. Es el agente comercial de los negocios de AFA en el exterior: gestiona contratos de sponsoreo, patrocinio u organización de partidos amistosos.

Según una investigación de La Nación, esa empresa administró más de 260 millones de dólares por contratos firmados por representar a la AFA y una parte importante, más de 40 millones de dólares, se desviaron a empresas radicadas en los Estados Unidos que no tienen empleados ni actividad declarada. La causa en la justicia argentina tramita en la justicia en lo criminal y correccional y el denunciante es Guillermo Tofoni, empresario vinculado al negocio del fútbol y extitular de los derechos de comercialización internacional de los partidos de la Selección argentina.

La titular de TourProdEnter LLC es Érica Gillette, esposa de Javier Faroni, productor teatral, ex diputado provincial del Frente Renovador y dueño de Deportick, la página web a través de la cual la AFA vende las entradas para los partidos de la Selección argentina.

Además de la justicia argentina, las actividades de TourProdEnter LLC las investigan fiscales federales y agentes del FBI que buscan evaluar si ciertas operaciones vinculadas a la AFA en Estados Unidos pueden configurar delitos como lavado de activos o fraude mediante el sistema bancario estadounidense.

Bk/FL