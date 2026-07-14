El FBI busca a un exjerárquico de la AFA para reconstruir el circuito del dinero

Fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y agentes del FBI buscan a Juan Pablo Beacon, expresidente ejecutivo del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y antiguo hombre de confianza de Pablo Toviggino. Los investigadores procuran reconstruir cómo se tomaban las decisiones financieras dentro de la entidad y qué papel pudo haber tenido el exdirigente en operaciones realizadas desde y hacia Estados Unidos. La información fue publicada por LA NACION a partir de dos fuentes con conocimiento directo de los contactos.

Beacon participó durante años en gestiones relacionadas con los fondos internacionales de la AFA. Documentos analizados por el diario lo vinculan, junto con Toviggino, con órdenes impartidas a empresarios y operadores financieros informales. También habría intervenido en la preparación de facturas por servicios de logística y otras prestaciones que algunas empresas no habrían realizado.

Esos comprobantes habrían permitido extraer decenas de millones de dólares de la entidad. La operatoria incluía sociedades constituidas en Miami que recibían dinero de las intermediarias encargadas de cobrar los contratos comerciales de la AFA en el exterior. Parte de esos fondos habría regresado a la Argentina mediante operadores de la City porteña que coordinaban entregas de efectivo en bolsos.

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Hasta el momento no se informaron acusaciones formales contra Beacon ni se establecieron responsabilidades judiciales por esas operaciones. Los investigadores buscan conocer su versión sobre las órdenes, las facturas y la participación de quienes habrían trasladado el dinero. Beacon figura entre las personas que los fiscales intentaron localizar durante los últimos meses.

La ruptura entre Beacon y Toviggino

Beacon ocupó durante años un lugar cercano a Toviggino, actual tesorero de la AFA. La relación entre ambos terminó quebrada, aunque sus entornos dieron versiones diferentes sobre el enfrentamiento. También circularon acusaciones cruzadas y versiones sobre un supuesto intento de Beacon de ofrecer información sensible que habría despertado el interés de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Esta última versión no fue confirmada oficialmente.

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Los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, habrían intentado localizar a Beacon durante los últimos meses. También procuraron contactar a otro exempleado de la AFA que reside en la Patagonia. Ambos aparecen entre las personas que podrían aportar información sobre el funcionamiento interno de la asociación durante la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino.

La documentación citada vincula a Beacon y Toviggino con la coordinación entre empresarios y operadores financieros informales. Los fiscales buscan determinar cómo se relacionaban esas instrucciones con las facturas presuntamente apócrifas y las posteriores entregas de efectivo. También procuran establecer qué servicios fueron efectivamente prestados por las empresas involucradas.

El circuito a través de sociedades de Miami

Las empresas constituidas en Florida recibían fondos de intermediarias que administraban los ingresos internacionales de la AFA. Entre ellas se encuentra TourProdEnter LLC, la sociedad del productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. La compañía cobró contratos comerciales de la entidad y movió dinero a través del sistema financiero estadounidense.

La investigación preliminar comenzó a tomar forma durante 2025 y se concentró inicialmente en TourProdEnter. Los fiscales buscan reconstruir el recorrido de los fondos administrados mediante cuentas abiertas en Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan y PNC Bank. Las averiguaciones abarcan transferencias hacia sociedades y particulares relacionados con la estructura de la AFA.

Los registros bancarios publicados anteriormente muestran que TourProdEnter administró al menos US$260 millones correspondientes a ingresos de la asociación. Otros US$57 millones fueron distribuidos entre sociedades y beneficiarios sin que la documentación analizada permitiera identificar una justificación económica para todos esos pagos. El interés sobre Beacon apunta a vincular esos movimientos bancarios con las decisiones adoptadas dentro de la AFA.

Entre los destinatarios aparecen compañías vinculadas con personas que, según registros oficiales, recibían planes sociales y residían en Bariloche o en la ciudad de Buenos Aires. También figuran transferencias a SOMA SRL y Cabello SRL, sociedades relacionadas con Toviggino y miembros de su familia. La documentación registra además pagos a la pareja del dirigente y a familiares de un supuesto "guía espiritual" de la Selección argentina.

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El contrato entre la AFA y TourProdEnter estableció que la empresa recibiría durante cuatro años el 30% de los ingresos internacionales, una vez descontados los impuestos. También fijó una comisión equivalente al 10% de determinados egresos asociados con la logística. El convenio, que incluyó el cobro de acuerdos con compañías como Adidas y Warner, permanecerá vigente hasta diciembre.

Los fiscales ya entrevistaron a Guillermo Tofoni

La búsqueda de Beacon se suma a otros contactos realizados durante las últimas semanas. Los fiscales y agentes del FBI mantuvieron una videoconferencia de unas tres horas con el empresario Guillermo Tofoni, a quien consultaron sobre operaciones vinculadas con la AFA en Estados Unidos. Tofoni no confirmó ni desmintió la reunión cuando fue consultado por el diario.

Los investigadores analizan si algunos movimientos podrían configurar delitos de lavado de activos o fraude bancario. Hasta ahora no se anunciaron imputaciones. Las actuaciones permanecen en una etapa preliminar.

El Departamento de Justicia también evalúa convocar a exfuncionarios del gobierno de Javier Milei que hayan accedido a información sobre las finanzas de la AFA. El interés alcanzaría a quienes participaron en tareas de control, supervisión o revisión de sus operaciones. No trascendieron sus nombres ni se confirmó que ya hayan sido contactados.

Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y dirige un programa de recompensas para denunciantes corporativos. Ting participó en investigaciones sobre delitos financieros antes de incorporarse al organismo, mientras Berger intervino en el caso que terminó con la condena en Miami del excontralor ecuatoriano Carlos Ramón Polit Faggioni por lavado de activos. Los tres fiscales cuentan con experiencia en causas económicas y de corrupción internacional.

La AFA reclama que se respete la presunción de inocencia

Representantes de la AFA se pronunciaron en Estados Unidos mientras avanzan las averiguaciones. Tomás Regalado, presentado como embajador de la entidad para América del Norte, y el abogado penalista Mariano Lizardo participaron de un foro sobre fútbol, corrupción y justicia realizado en Miami. Ambos defendieron la presunción de inocencia frente a las investigaciones en curso.

"Las medidas de investigación por sí solas no determinan responsabilidad ni culpabilidad", sostuvo Regalado. Beacon y sus allegados no respondieron las consultas de los medios. El Departamento de Justicia tampoco contestó el pedido de información de LN sobre el estado de la investigación ni confirmó si los fiscales lograron contactarlo.

DCQ