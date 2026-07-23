Nuevo vínculo entre Córdoba y la Nación: Gabriel Bermúdez, a Buenos Aires

El exvocal de la Agencia Córdoba Deportes, Gabriel Bermúdez, fue designado como secretario de la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

La designación se realizó mediante la resolución 743 de la Secretaría General de la Gobernación publicada este jueves en el Boletín Oficial, firmada por David Consalvi y el ministro de Economía provincial, Guillermo Acosta.

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Bermúdez, a Buenos Aires

En los considerandos de la norma se aclara que "se dio intervención a la Fiscalía de Estado a fin de que efectúe el contralor de lo previsto en el art. 4° de la Ley N° 11.031 de “Ficha Limpia” y que habiéndose cumplimentado al día de la fecha las observancias allí dispuestas, corresponde" el nombramiento.

De acuerdo al artículo 1º de la resolución Bermúdez ocupará "el cargo de Secretario de la Delegación Oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Secretaría General de la Gobernación dependiente del Ministerio de Economía y Gestión Pública de la Provincia de Córdoba".

También se precisa que "cesa en sus funciones como vocal del directorio de la Agencia Córdoba Deportes dependiente del Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional".

El artículo 2 menciona que "la presente Resolución será refrendada por el Señor Ministro de Economía y Gestión Pública (Guillermo Acosta)".

Santilli recibió a Manuel Calvo y abrió un nuevo vínculo con Córdoba

Nuevo vínculo entre Córdoba y la Nación

El nombramiento de Bermúdez se conoce luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, recibiera en la Casa Rosa al jefe de gabinete provincial cordobés, Manuel Calvo, en un encuentro donde se abordaron temas como la deuda, la Caja de Jubilaciones y la ruta 19,

Días atrás Córdoba recibió el primer ATN de la Nación por unos 5 mil millones de pesos, y la administración del presidente Javier Milei otorgó un anticipo financiero de 400 mil millones de pesos a Córdoba, que deberá "ser reintegrado dentro del ejercicio fiscal en curso".