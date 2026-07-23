Detuvieron en Buenos Aires a una mujer acusada de matar a golpes a una jubilada en Córdoba

Una mujer de 22 años fue detenida en las últimas por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era intensamente buscada por la justicia, acusada del asesinato de una jubilada de 83 años ocurrido a principios de este mes en la ciudad de Córdoba.

La detención de la supuesta autora del crimen se produjo en la calle Paraguay al 700, en el barrio porteño de Retiro y estuvo a cargo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en coordinación con efectivos de la Policía de Córdoba.

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Homicidio de la jubilada en Córdoba

Horas antes de la captura, desde la jefatura del Departamento Homicidios de la policía cordobesa se informó que una delegación de esa dependencia viajaba hacia Buenos Aires para detener a la mujer, sindicada como la presunta autora del crimen de María Cristina Trejo, quien residía sola en su casa de Ameghino Sur y que solía dedicarse a ayudar a personas en estado de vulnerabilidad.

La investigación realizada en Córdoba, con la intervención de la Fiscalía de Instrucción Distrito 2, derivó en la búsqueda de la acusada, quien abandonó esa ciudad horas después del asesinato y, a través de publicaciones en redes sociales, determinaron que se había trasladado a Buenos Aires, mostrando fotos de distintos puntos de la ciudad, entre ellos una en Armenia y Nicaragua, en Palermo, según publica NA.

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Detenida en CABA

Una comisión policial fue hasta esa zona, y otra hasta Paraguay y Esmeralda, donde la mujer alquiló una habitación en forma temporal, presuntamente para seguir cambiando de lugar. Personal policial la identificó y la detuvo cuando transitaba por Paraguay al 700.

La mujer tenía en su poder un celular, una tablet y 6 dólares y billetes de distintas monedas, entre ellas liras turcas, dólares australianos, pesos uruguayos y colombianos, reales brasileños y rupias indonesias.

El Juzgado Nacional de Rogatorias, a cargo de Alejandro Litvack, Secretaría del Dr. Ibáñez, avaló la detención y su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad hasta tanto el juzgado exhortante solicite su traslado a la provincia de Córdoba.

El 6 de julio, Trejo fue hallada sin vida en su vivienda, con golpes en la nuca, pero sin signos de desorden, por lo cual los investigadores sospechan que ambas se conocían.

Fuente: NA

JMP