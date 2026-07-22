El presidente Javier Milei salió a responder las críticas que surgieron contra la Argentina luego de la final del Mundial 2026, y, a través de sus redes sociales, compartió una imagen del mapa del país pintado con los colores celeste y blanco con la frase: “Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”.

Su mensaje apareció con una ola de cuestionamientos internacionales que circularon en redes sociales contra la Argentina y sus hinchas, con acusaciones vinculadas al comportamiento de algunos argentinos durante la Copa del Mundo. La polémica también involucró a figuras internacionales como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, el actor español Javier Bardem, el escritor Arturo Pérez-Reverte y la cantante Rosalía.

A los pocos minutos, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza Agustín Romo presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para establecer un régimen de arancelamiento de la salud pública y de los estudios universitarios de grado para extranjeros que no acrediten residencia permanente en el país.

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Dicha iniciativa también cuenta con respaldo de legisladores del PRO.

Agustín Romo presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense

Milei, en contra de condenar al racismo

El diputado justificó la propuesta con un mensaje publicado en redes sociales: “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”.

Su proyecto plantea que los extranjeros sin residencia permanente deberían pagar por determinadas prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales y por estudios universitarios de grado en instituciones estatales. La iniciativa contempla excepciones para situaciones de emergencia médica y casos vinculados a la salud pública.

Acto seguido, endureció su postura y afirmó: “Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos”.

La respuesta de Milei y el respaldo al discurso libertario

En tanto, antes de publicar la imagen del mapa argentino, Milei había compartido una frase atribuida al ex primer ministro británico Winston Churchill: “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que defendiste algo en algún momento de tu vida”.

Su cita fue utilizada por el Presidente para referirse a las críticas recibidas desde distintos sectores internacionales. Sin embargo, la frase es considerada apócrifa por la Winston Churchill Society, que recopila citas falsas atribuidas al líder.

Adentro del oficialismo, el proyecto de Romo recibió respaldo de sectores cercanos al Presidente. También Milei compartió un mensaje del escritor y referente libertario Agustín Laje, quien responsabilizó al kirchnerismo por parte de las críticas internacionales contra la Argentina.

Milei decidió intervenir desde sus redes sociales

“El kirchnerismo ha sido una pieza fundamental de la campaña anti-argentina: validaron el wokismo que hoy nos acusa de racistas; promovieron la idea de que los jugadores eran desclasados; fomentaron el odio contra Messi; y alimentaron desde la propia Argentina la mentira de que la Selección ganaba gracias a los árbitros y a los favores de la FIFA”, escribió.

Milei respondió al mensaje con una frase: “ABSOLUTAMENTE CIERTO”.

MV