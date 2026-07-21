Pedro Pascal, Samuel L. Jackson y Rosalía: quiénes son los famosos que quedaron en la mira de los argentinos por la final del Mundial

La consagración de España en la final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas: en las horas posteriores al partido comenzó a circular en X, Instagram y TikTok una lista elaborada por usuarios que reúne a artistas, actores, streamers y marcas que expresaron públicamente su apoyo al seleccionado español o compartieron publicaciones críticas y hasta racistas contra la Argentina.

Así, la denominada "lista negra" no tiene carácter oficial ni responde a una organización determinada, sino que surgió de manera espontánea entre usuarios de redes sociales. Miles de publicaciones identificaron a distintas figuras públicas cuyas intervenciones fueron interpretadas como burlas hacia la Selección argentina.

De esta manera, uno de los casos más controvertidos fue el del comediante estadounidense Eric André, quien lanzó insultos y calificativos como "racistas" y "nazis" contra el país. Entre otras expresiones, escribió: "Me alegro de que estos racistas perdieran en un escenario internacional", "Escondedores de nazis" y "Malditos nazis".

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En otras publicaciones, el actor también cuestionó la historia del país con frases como "¿Siguen contentos de haber diezmado a la población indígena y asesinado y erradicado a la población negra?" y "¿Está tu aburrido país para blancos lleno de crimen, violencia, corrupción y fracaso económico? ¡Claro que sí!".

El comediante estadounidense Eric André

Otro fue el de la cantante española Rosalía. La artista compartió en sus historias un video publicado por Mia Khalifa, quien ironizaba sobre la derrota argentina utilizando un fragmento de la canción La Perla.

Rosalía quedó en el centro de la polémica por compartir un video vinculado a la derrota de la Selección argentina

Horas más tarde, tanto Rosalía como Mia Khalifa eliminaron el contenido de sus perfiles. Sin embargo, el video ya había sido descargado y replicado por otros usuarios, por lo que continuó circulando en distintas plataformas.

Las figuras internacionales más mencionadas también aparecen los actores Pedro Pascal y Samuel L. Jackson. Según las publicaciones viralizadas, Jackson compartió en su cuenta de Instagram una publicación de una organización de graduados afroamericanos que cuestionaba a la Argentina por presunto racismo.

Allí, su mensaje instaba a las personas negras a no apoyar a la Selección argentina en el Mundial y afirmaba: "Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". La publicación incluía además un montaje del personaje Stephen Warren, interpretado por el actor en Django Unchained, con la camiseta de la Selección argentina.

Samuel L. Jackson, actor y productor estadounidense

Mientras que Pascal interactuó con publicaciones de contenido similar mediante "me gusta".

Patti Smith también quedó envuelta en la polémica tras la final del Mundial 2026. La cantante y compositora estadounidense publicó en sus historias de Instagram una imagen generada con inteligencia artificial de Lamine Yamal sosteniendo una kufiya, el tradicional pañuelo palestino convertido en un símbolo de esa causa.

Junto a la publicación escribió "los buenos", un mensaje que numerosos usuarios argentinos interpretaron como una descalificación hacia la Selección argentina. Ante la repercusión que generó el posteo, la artista eliminó la historia pocos minutos después.

Patti Smith, cantante y compositora estadounidense

La lista también incluyó a los actores Jesse Williams, Milo Manheim, Avan Jogia y Javier Bardem, a la modelo Heidi Klum y a la rapera australiana Iggy Azalea, además de cantantes como Ellie Goulding, Zara Larsson, Troye Sivan, Lauren Jauregui y Farruko, quienes manifestaron públicamente su respaldo a España.

Lauren Jauregui, cantante y exintegrante de Fifth Harmony

La Selección argentina fue sólida para acompañar el show de Lionel Messi y sus nuevos récords

Troye Sivan, cantante y actor australiano

Zara Larsson, cantante sueca

MV/MSS