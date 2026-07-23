La cadena Mostaza quiere “plantar bandera” en las Malvinas

Se presenta como “la única cadena de comidas rápidas con presencia en todas las provincias de Argentina” y aseguran que, con el mapa completo, hay un único lugar “donde falta plantar su bandera”.

Y explican que “hay empresas que miden su crecimiento por cantidad de locales. Otras, por facturación o participación de mercado. En Mostaza, el mapa también se convirtió en un indicador”.

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Después de casi tres décadas de expansión, la compañía logró un hito que ninguna otra cadena de hamburguesas alcanzó en el país: tener presencia en las 23 provincias argentinas. De Jujuy a Tierra del Fuego, la marca nació, creció y se expandió con un objetivo claro: estar cada vez más cerca de los argentinos.

“Ese recorrido convirtió a Mostaza en la cadena de fast food más federal del país. Una marca 100% argentina que genera más de 10.000 de puestos de trabajo y continúa apostando por el desarrollo regional a través de su modelo de franquicias”, indican.

Pero cuando el mapa ya está completo, inevitablemente aparece una pregunta: ¿Qué sigue? Desde la compañía enfatizan: “Todavía queda un punto argentino, las Islas Malvinas”.

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Aseguran que no se trata de un anuncio comercial ni de un plan de expansión inmediato: “Es, más bien, una declaración de principios y una manera de materializar su espíritu y actitud de ‘nunca achicarse’”.

“Hace años trabajamos para que Mostaza esté presente en cada rincón del país. Hoy podemos decir con orgullo que somos la única cadena de hamburguesas con presencia en las 23 provincias argentinas. Si encontramos al franquiciado indicado para las Islas Malvinas, estamos en condiciones de avanzar rápidamente con el proceso. El know how, el modelo de negocio y las ganas ya las tenemos; solo nos falta esa llamada”, afirma Carola Garibaldi, directora de Marketing de Mostaza.

El ADN del crecimiento

La idea refleja el ADN con el que Mostaza construyó su crecimiento. Desde sus comienzos, la empresa apostó por desarrollar una marca nacional capaz de competir de igual a igual con las grandes cadenas internacionales. Y lo hizo entendiendo el paladar argentino, la costumbres y esa actitud de siempre agrandarse ante todos los desafíos.

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Hoy Mostaza tiene 217 locales y es la segunda cadena más importante del país y continúa con un ambicioso plan de expansión que prevé nuevas aperturas durante este año y el siguiente. “Cada inauguración representa mucho más que una hamburguesería: implica empleo, desarrollo comercial y la llegada de una marca que, en muchos casos, acompaña el crecimiento de ciudades donde antes no existían propuestas de este tipo”, enfatizan.

Por eso, cuando en Mostaza dicen que “solo les falta un local en las Islas Malvinas”, el comentario funciona como algo más que una ocurrencia. “Resume una identidad construida: la de una empresa orgullosamente argentina, que hizo de la cercanía y del crecimiento federal una de sus principales diferencias. Porque después de conquistar las 23 provincias, siempre queda un lugar en el mapa que invita a seguir soñando”.

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