Toyota apuesta por un outsider: Grupo LAC será su nuevo concesionario para Córdoba

Córdoba tendrá un nuevo jugador en el mercado automotor y, esta vez, la sorpresa no pasa por el modelo de negocio sino por quién está detrás. Toyota confirmó a Grupo LAC como su nuevo concesionario oficial en la ciudad, un movimiento que llega después de un proceso de búsqueda de representante que, según reconstruyó el propio grupo, llevaba más de un lustro en danza y que la pandemia interrumpió justo cuando las tratativas estaban avanzadas.

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LAC es un nombre conocido en el interior del país, pero no precisamente en la venta de vehículos: la empresa cordobesa, con casi 400 camiones propios en su flota y trece estaciones de servicio distribuidas entre Córdoba, La Rioja y Salta, factura buena parte de su negocio distribuyendo combustibles para YPF y prestando servicios logísticos a la industria petrolera, incluido el abastecimiento de pozos en Vaca Muerta. Nunca había vendido un auto 0Km. Esa inexperiencia, lejos de ser un obstáculo, terminó siendo parte de la apuesta: según explicó su titular, Luis Alberto Carrizo, en diálogo con Punto a Punto, la marca japonesa "nos tiene que enseñar a vender autos", pero encontró en el grupo un socio sólido en el terreno donde la mayoría de las automotrices flaquea: la atención al cliente y los servicios de posventa.

"La parte crítica de todas las empresas automotrices es el acompañamiento al cliente en la posventa, y eso lo sabemos bien", señaló Carrizo, que remarcó que la empresa lleva años trabajando junto a Scania en el mantenimiento integral de su flota de camiones, desde el service de "día cero" hasta las reparaciones más complejas. Ese conocimiento, dice, es el que buscarán trasladar "de menor a mayor" a la atención de los autos de calle, en un rubro donde el servicio posventa suele definir la fidelidad del cliente tanto o más que la venta inicial.

El nuevo concesionario se instalará en la zona sur de la ciudad, sobre la Circunvalación (en proximidad al predio de Talleres), en un terreno donde funcionarán bajo un mismo techo el salón de ventas y el taller de posventa. Según adelantó Carrizo, la ubicación fue elegida de manera estratégica para cubrir tanto el centro como el sur de la capital cordobesa. El frente del predio tendrá unos 140 metros y la obra, que ya está en manos de los arquitectos, demandará la creación de unos 70 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, además de los que se sumarán una vez que el complejo esté operativo.

Sobre los plazos, el empresario fue cauto pero optimista: "Estamos con los arquitectos, viendo los planos. La idea nuestra es para marzo o abril, si Dios quiere", dijo, en referencia al objetivo de tener el complejo terminado y en funcionamiento hacia el primer semestre del año que viene.

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La llegada de un socio con un perfil tan distinto al habitual en la industria automotriz no es un dato menor para el sector. Mientras buena parte de los concesionarios del país responde a grupos con trayectoria previa en la venta minorista de vehículos, Toyota optó esta vez por una empresa cuyo ADN está en la logística pesada y la distribución de combustibles, apostando a que esa estructura -sumada a la experiencia en el mantenimiento de flotas- se traduzca en un estándar de servicio distinto para sus clientes en Córdoba. De hecho, el propio Carrizo recordó que otros grupos, incluidos concesionarios locales con más de una década "atrás" de la marca, también habían buscado sin éxito quedarse con la representación.

El desembarco se da, además, en un contexto de fuerte avance de las marcas chinas en el mercado argentino, lo que reconfigura el tablero competitivo de las automotrices tradicionales. Para Carrizo, esa competencia "le hace bien al mercado" y sostuvo que el país "se tiene que estar preparando" para un escenario cada vez más disputado. Consultado sobre qué hace falta para que la apuesta funcione, el empresario fue directo: la clave pasa, en última instancia, por el consumo. "Todo esto se da en el consumo, y bueno, también hay que apostar al consumo, porque si no, no se puede hacer nada", resumió.

Con esta jugada, Grupo LAC diversifica por primera vez su negocio hacia la comercialización de vehículos, un salto que sus propios directivos definen como "un desafío inmenso" y "totalmente nuevo" respecto de las unidades de negocio que supieron construir a lo largo de más de un siglo de historia familiar. La pregunta que queda picando en el mercado cordobés es si el know-how logístico y de posventa que el grupo construyó con los camiones alcanzará también para conquistar al comprador de autos particulares, un público, una lógica de venta y un ciclo de decisión bien distintos a los que LAC conoce de memoria.