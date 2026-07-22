e-Commerce: Cuáles son los rubros que más crecieron y qué exigen hoy los cordobeses en la compra digital

El e-Commerce continúa ganando peso en la economía cordobesa. Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la región Centro —impulsada principalmente por Córdoba— alcanzó durante 2025 una facturación de $3.062.991 millones, equivalente al 9% del volumen total generado por el e-commerce argentino.

La cifra ubica a la región en un nivel similar al Sur del país y sólo por detrás del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que concentra el 52% de las ventas digitales nacionales, y del Litoral, con el 12%.

Aunque el 63% de los consumidores declaró haber ajustado su nivel de gasto en los últimos meses, para fines del 2025, el canal digital logró captar 1.338.952 nuevos compradores en todo el país, elevando el padrón nacional a un total de 25.123.572 usuarios online.

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A nivel transaccional corporativo, el impacto se reflejó en una notable optimización comercial: la facturación total trepó a $34.033.238 millones de pesos (un incremento anual del 55% que superó a la inflación) y el ticket promedio país se ubicó en $134.519, marcando un incremento nominal del 46% frente al período anterior.

En ese contexto, el crecimiento del comercio electrónico y las tendencias que rigen el sector volverán a ser eje de debate durante una nueva edición del eCommerce Go. El evento reunirá a empresarios, emprendedores y especialistas el próximo 23 de julio.

Desafíos y oportunidades del canal digital

Durante el último año, el segmento de consumidores que realiza compras online al menos una vez por semana pasó del 11% al 46%, superando incluso el promedio nacional, que se ubicó en el 43%.

Asimismo, Julián Giovannini, director de la Comitiva Centro de CACE, destacó: “el comercio electrónico operó como el gran canal de resguardo ante la contracción general: mientras el consumo masivo general en tiendas físicas pyme cerró diciembre con una caída interanual del 5,2% (acumulando 8 meses en terreno negativo), el e-commerce a nivel nacional fue el gran ganador con un incremento del 32,3% en diciembre y un acumulado anual del 14,1%”.

En tanto, advirtió que "hoy el desafío ya no pasa únicamente por vender más, sino por hacerlo de manera más rentable y eficiente". En este sentido, de acuerdo con las conclusiones del estudio de Kantar y los datos de fricción detectados en la demanda de la región Centro, deben considerarse tres frentes:

La confianza y seguridad en la plataforma: A diferencia de otras zonas del país, la desconfianza hacia el sitio web del vendedor tiene un peso e impacto mayor en la región Centro como desventaja a la hora de comprar (22% de menciones frente al 16% del promedio nacional). Mitigar este recelo mediante pasarelas seguras y soporte claro es vital.

Exigencia logística y omnicanalidad: El envío a domicilio sigue siendo la modalidad favorita en el Centro (79%, ligeramente por encima del 73% nacional), pero las modalidades de retiro físico mostraron un crecimiento respecto a 2024. Específicamente, el retiro en el punto de venta de la tienda subió al 21% y las redes de Pick-up al 14%. A nivel de infraestructura general de las firmas vendedoras, el 25% de las organizaciones abrió o disponibilizó un depósito exclusivo para atender los flujos del canal digital en el último año.

Optimización de la información en el sitio: Para los compradores habituales del Centro, el principal motivo para elegir dónde comprar es la variedad de productos, pero la visibilidad y transparencia del precio escaló al segundo lugar, seguida por la competitividad del valor económico. Además, aspectos como una detallada descripción del producto (21%) y los tiempos de entrega cortos (18%) registran una exigencia superior.

Pymes y grandes empresas comparten protagonismo

En Córdoba se estima que más de 4.500 tiendas online operan actualmente a través de distintos canales digitales y el ecosistema dejó de estar dominado exclusivamente por las grandes cadenas.

Actualmente, el 54% de la actividad corresponde a empresas tradicionales con presencia física, mientras que el restante 46% ya proviene de compañías nativas digitales y pymes que comercializan exclusivamente por internet.

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Desde CACE explican que, para una pyme, lograr que entre el 10% y el 15% de su facturación provenga del comercio electrónico ya representa un canal consolidado y constituye la base para continuar escalando su negocio.

Cómo compran los cordobeses

Los factores asociados al ahorro de esfuerzo y energía aumentaron respecto al año anterior y se posicionan como el principal motor regional (81% neto). Específicamente, el consumidor del Centro valora más que el promedio de los argentinos que "el proceso de compra le resulte fácil y sencillo" (41% Centro vs. 35% Nación) y la posibilidad de «comprar desde cualquier lugar» (38% Centro vs. 31% Nación).

También exhibe una mayor prioridad por el acceso a productos que no se encuentran en el país (19% vs. 15% nacional). Las preferencias de consumo también muestran particularidades. Movilidad y transporte volvieron a liderar las ventas durante el año pasado, seguido por indumentaria y entradas para espectáculos.

Sin embargo, algunos rubros registraron los mayores saltos del año. Electrodomésticos y aires acondicionados escalaron del puesto 22 al séptimo lugar del ranking, mientras que hogar, muebles y jardín pasó del puesto 14 al noveno. En paralelo, belleza, computadoras y celulares fueron las categorías que más nuevos compradores incorporaron durante el último año.

Finalmente, respecto a los medios de pago, la utilización de tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales supera la media del país, mientras que el llamado fenómeno ROPO —buscar información online antes de comprar en un local físico— alcanza al 78% de los consumidores de la región. En ese recorrido, los marketplaces adquirieron un rol cada vez más importante como espacio de consulta previa para comparar precios, productos y disponibilidad.